19:59 (мск), источник: ТАСС
Советник Трампа допустил крупнейшее в истории США сокращение ВВП во II квартале
По словам Кевина Хассета, «существует вероятность, что это не приведет к долгосрочной рецессии».
«Думаю, экономическая ситуация чрезвычайно тяжелая», — констатировал он. «Мы являемся свидетелями одного из самых серьезных потрясений, с которыми
«Сокращение ВВП во втором квартале может стать крупнейшим из тех, которые мы
«Если все это суммировать, то будет большое негативное значение. Вопрос в том, что будет дальше», — констатировал Хассет. «Есть вероятность, что это не приведет к долгосрочной рецессии», — отметил он. «Есть вероятность, но точно мы не знаем», — подчеркнул Хассет.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 788 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 42,4 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате