В «ЛУКОЙЛе» объяснили, что роботы «уперлись и загнали» цену WTI в минус

«Инвесторы этого испугались (переизбытка нефти на рынке и нехватки хранилищ — ИФ) и начали продавать фьючерсы. И, кроме того, тут смешно то, что сегодня торгуют не люди, сегодня торгуют роботы. И роботы — это алгоритмы, которые уперлись в эту систему и тут же начали продавать и загнали ее (цену WTI — ИФ) до отрицательных значений», — объяснил он в эфире «Первого канала».
«Для российской нефти это все (отрицательная цена WTI — ИФ) не так печально, хотя достаточно тоже больно. Поскольку соглашение ОПЕК+ начнет действовать только в мае, и, к сожалению, только к середине мая мы можем надеяться на то, что начнет рынок разгружаться. Но, опять-таки, благодаря соглашению с ОПЕК мы можем пройти по самому краю, а без этого соглашения, конечно, мы бы залились нефтью и вынуждены были останавливать скважины в аварийном режиме», — отметил Федун.
По словам топ-менеджера «ЛУКОЙЛа», в целом, все будет зависеть от того, как начнут снимать карантин в разных странах мира.
«Китай снял (карантин — ИФ), сегодня Китай вышел на уровень потребления нефти, близкий к тому, как это было, где-то 10 млн б/с он потребляет. Но, скажем, Индия до сих пор находится в жесточайшем карантине, потребление упало на 50%, США находятся в жесточайшем карантине. Ну, про Италию, Европу вы знаете. Но благодаря сделке ОПЕК+, я бы надеялся, что мы этот край пропасти не переступим», — сказал он.
Накануне в понедельник майские фьючерсы на нефть WTI упали более чем на 50%, достигнув минимальной отметки более чем за 30 лет на фоне опасений по поводу переполнения американских нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса.