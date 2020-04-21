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21:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Цена нефти Brent упала до $18 за баррель

Впервые с декабря 2001 года стоимость нефти марки Brent упала ниже $18 за баррель. Июньские фьючерсы торгуются на уровне $17,9 за баррель. При открытии торгов стоимость этой нефти составляла $26 за баррель.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:47 MSK, 21.04
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Источник: РИА "Новости"

Июньские фьючерсы нефти марки WTI также упали и торгуются на уровне $6,7 за баррель. Накануне майские фьючерсы американской нефти впервые в истории достигли отрицательных значений.

Напомним, вчера, 20 апреля, в условиях пониженного спроса на углеводороды из-за ограничительных мер по коронавирусу COVID-19 майские фьючерсы нефти марки WTI упали с $18 за баррель до отрицательных значений. В ходе торгов ее стоимость достигала минус $40,32 за баррель — абсолютного исторического минимума. Министр энергетики Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию, так как сейчас рынок находится в крайне волатильном состоянии.

Справка
Что такое «бумажная нефть»?

С конца ХХ века в мире начал динамично развиваться рынок так называемой «бумажной нефти», т. е. фьючерсных контрактов. К середине 1980-х годов он многократно превысил по стоимости объемы рынка физических поставок, и сегодня на бирже основные объемы — это фьючерсные контракты.

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