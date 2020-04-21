Цена нефти Brent упала до $18 за баррель

Июньские фьючерсы нефти марки WTI также упали и торгуются на уровне $6,7 за баррель. Накануне майские фьючерсы американской нефти впервые в истории достигли отрицательных значений.
Напомним, вчера, 20 апреля, в условиях пониженного спроса на углеводороды из-за ограничительных мер по коронавирусу COVID-19 майские фьючерсы нефти марки WTI упали с $18 за баррель до отрицательных значений. В ходе торгов ее стоимость достигала минус $40,32 за баррель — абсолютного исторического минимума. Министр энергетики Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию, так как сейчас рынок находится в крайне волатильном состоянии.