Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Французский шоколатье делает пасхальные яйца в виде коронавируса Шоколатье Жан-Франсуа решил привнести нотку юмора в тревожную жизнь соотечественников
Фоторепортажи
12Нотр-Дам спустя год после пожара
12Пасха в России во время пандемии коронавируса
00:01 (мск), источник: Газета.Ру

Новак призвал не драматизировать ситуацию с обвалом цен на нефть

Июньские фьючерсы американской нефти WTI стремительно теряют в цене, во вторник стоимость на торгах доходила до $6,55 за баррель, цена на Brent опускалась до $17,52 за бочку — до минимума с 2002 года. Глава Минэнерго Александр Новак уверяет, что ситуация находится под контролем ОПЕК+, и призывает не драматизировать ситуацию.

ЦБ: $ 76.2562   +1.59 € 82.6160   +1.51 ММВБ: $ 77.0675   +1.52 € 83.7275   +1.74
Источник: Reuters

Нефтяной рынок продолжил падение во вторник, 21 апреля, глобальные рынки сохраняют отрицательную динамику. Марка Brent с поставкой в июне за день потеряла в цене более 27%, WTI — более 54%.

Глава Минэнерго России Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию с обвалом цен.

Важно понимать, что это бумажный рынок, т.е. торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше, хотя тоже подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке.
Александр Новак
глава Минэнерго России

Министр также отметил, что страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и имеют, в случае необходимости, все возможности для реагирования.

Во вторник, 21 апреля, московская биржа закрылась снижением основных индексов, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи упал на 1,5% — до 2488,02 пункта, индекс РТС — на 5,26% до 1012,15 пункта.

Доллар на момент закрытия Московской биржи в 18.50 стоил 77,43 рублей, евро — 84,08 руб. ЦБ повысил официальный курс до 76,26 рубля за доллар и 82,62 руб. за евро на 22 апреля.

При этом волатильность в рубле может на время возрасти: в «БКС Премьер» ожидают, что в среду курс рубля будет формироваться в диапазоне 76−77,5 рублей за доллар.

Предположительно, рублевый курс продолжит стабилизироваться действиями ЦБ РФ, и регулятор будет дальше расширять объемы покупок валюты с текущих ежедневных уровней в $200 млн до уровней $300 млн и выше.
Антон Покатович
главный аналитик «БКС Премьер»

Покатович добавил, что возможное ослабление курса к уровням 80 рублей за доллар, по оценкам инвестиционного банка, будет иметь временный характер.

Снижение во вторник также показали и мировые индексы. Dow Jones Industrial Average сократился на 2,44% — до 23073,10, пункта (20.52 мск), S&P 500 — на 2,72% до 2746,37 пунктов (20.53 мск), NASDAQ Composite — на 2,90% до 8312,40 пункта.

Читайте также
В «ЛУКОЙЛе» объяснили, что роботы «уперлись и загнали» цену WTI в минус

Ограничительные меры, которые вводятся в государствах по всему миру с целью сдерживания распространения COVID-19, негативно влияют на спрос и наносят серьезный урон нефтяному рынку, объяснял ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. По его словам, беспрецедентная разбалансировка между спросом и предложением привела затовариванию нефтехранилищ и критическому сокращению глобальных мощностей для хранения нефти.

По состоянию 20.46 мск цена Brent упала на 27,22% до $18,61 за баррель, WTI в 20.46 мск стоил $9,37 за баррель, сокращение на 54,14%. Минимальные цены во вторник опускались до $17,52 за баррель и $6,55 за баррель соответственно.

По мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, рынок находится в ожидании итогов вторника по торговле майскими фьючерсами, а также первичного отчета по запасам нефти в США, чтобы понять, какие объемы оказались невостребованными.

С утра среды данные уже будут известны, и это позволит задать тренд на ближайшие несколько сессий. Не исключено, что прибавка недельных запасов шокирует игроков рынка, тогда июньский фьючерс может пойти в диапазон $15−17. Но, скорее всего, эффект продержится недолго.
Валерий Емельянов
аналитик ИК «Фридом Финанс»

Емельянов отметил, что рынок заряжен негативом, поэтому любая новость, связанная с ростом спроса и восстановлением экономики, приведет к быстрому отскоку на $3−5 вверх.

Читайте также
Герман Греф дал советы россиянам и бизнесу на период кризиса

К половине десятого вечера по московскому времени в понедельник, 20 апреля, цена майских фьючерсов WTI рухнула более чем на 300%, достигнув минус $40 за баррель. Обвал цены WTI до отрицательного уровня был отмечен впервые в истории — такого не случалось с момента открытия торгов на NYMEX в 1983 году.

Вчерашний спад в котировках WTI майского контракта, по оценкам «БКС Премьер», был вызван действами крупных спекулянтов и имел весьма опосредованное отношение к изменениям фундаментальных факторов рынка.

«Полагаем, что реакция инвесторов на данные события может быть весьма эмоциональной, на рынках могут сформироваться страхи повторения данных “спекулятивных эпизодов” в ближайшем будущем», — считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, отмечая, что в результате участники рынка могут вернуться к фронтальным распродажам нефтяного актива, что усилит давление на котировки всего нефтяного рынка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в этом месяце страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в общей сложности на 9,7 млн баррелей в сутки, однако новое соглашение вступит в силу лишь в мае, поэтому нефтепроизводители все еще сохраняют довольно высокий уровень добычи, а игроки на рынке при заключении ближайших нефтяных контрактов не учитывают данный фактор.

О своей готовности пойти на дополнительные сокращения по добыче заявили и страны, не входящие в альянс. Так, общее снижение добычи вне ОПЕК может достигнуть 5,2 млн баррелей в сутки во втором квартале и по итогам года уменьшиться на 2,3 млн баррелей в сутки.

Однако страны вне ОПЕК+ в рамках новой сделки не взяли на себя «жесткие» обязательства по сокращению своей добычи и вполне могут оказаться от своих намерений.

При этом эксперты считают, что нового соглашения ОПЕК+ будет недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса: согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), уже в апреле спрос упадет на 29 млн баррелей в сутки — до уровня 1995 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
СМИ сообщили о двух возможных сценариях продления самоизоляции в России
Коронавирус COVID-19: главные события 21 апреля
Рамзан Кадыров побрился налысо
Роспотребнадзор объяснил рост зараженных COVID-19 среди молодежи
Хитрость банков. Чем сейчас опасно досрочное погашение кредита
Чемпион НБА назвал «Движение вверх» «ужаснейшим фильмом»
Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе
Украина предложила отдать ей ненужную нефть
Здоровье
Оценен реальный масштаб заражения коронавирусом Смертность при этом, вероятно, намного ниже.
Hi-Tech
Масштабные маневры флота США попали на фото Полеты морской авиации выглядят впечатляюще
Авто
История самого массового отечественного автомобиля 19 апреля 1970 года на Волжском автомобильном заводе началось производство ВАЗ-2101. В честь 50-летия модели вспоминаем её историю и делимся редкими архивными фотографиями
Кино
Уварова побрилась налысо ради роли в сериале про эпидемию «Закрытый сезон» расскажет о курортном городе, который захватил неизвестный вирус
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Сегодня стало известно о состоянии Заворотнюк
Этого не ожидали: состояние Лещенко изменилось
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Леди
Орбакайте в парике из перьев произвела фурор (фото) Необычный образ певицы удивил фанатов.
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Сын Понаровской протянет еще недели три
У Кудрявцевой умер третий ребенок: телеведущая сообщила об этом в Сети
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь