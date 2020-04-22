Решетников не ожидает «отскока» российской экономики после снятия ограничений

«Выход не будет, что называется, “отскоком”. Все говорят — V-образная кривая, и все вернулось. К сожалению, нет. Это будет поэтапно, восстановление И карантинные меры — очень многие эксперты сейчас говорят, что они должны сниматься поэтапно», — сказал министр в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).
Это значит, какое-то время бизнесу придется начинать функционировать в условиях ограничений.
Максим Решетниковминистр экономического развития
По словам главы Минэкономики, сейчас правительство готовит третий и четвертый пакеты поддержки бизнеса. Первый пакет антикризисных мер был представлен в середине марта, второй — в начале апреля.
«Мы готовим, и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять — мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки, сейчас работаем с отраслями уже адресно», — сказал министр.
По мнению Максима Решетникова, сейчас основная задача властей — эффективная реализация уже принятых мер. «Вопрос ведь не только в том, чтобы придумать и озвучить меры Как добиться их реализации, чтобы предприниматель, придя в банк, в региональную гарантийную организацию, в налоговую, получил то, что он слышит с экрана, — это задача номер один для всех нас»,—сказал он. Министр добавил, что сейчас государство готово выполнить все свои социальные обязательства.
Вопрос о том, как платить пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам и так далее — он не стоял, не стоит и не будет.
Максим Решетниковминистр экономического развития
Напомним, общая сумма двух принятых антикризисных пакета составляет 2,1 трлн руб. Стоимость первого пакета поддержки правительство оценивает в 300 млрд руб., он исполнен на 90%. Стоимость второго пакета — 1,8 трлн руб., он исполнен на 30%. Организуемая поддержка затронет до 500 тыс. компаний и до 3,5 млн безработных.