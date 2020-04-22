Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль

О резком росте спроса на пищевую соль со стороны дистрибуторов в апреле «Ъ» рассказали в «Руспродсоюзе» (включает крупнейшего российского производителя оренбургскую «Руссоль»). Там это связывают с выходом 9 апреля новых рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, где в том числе предлагается использовать соляной раствор. По словам зампреда правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, число заказов от дистрибуторов ко всем российским заводам после этого увеличилось на 20% и продолжает расти. Директор «Руссоль — Северозапад» Александр Коломеер эти цифры подтверждает.
В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») ранее подсчитывали, что вместе с ажиотажным потреблением круп, сахара и замороженной продукции продажи соли с 9 по 22 марта подскочили в 19,7 раза. По словам Леонова, в первом квартале поставки соли выросли до 45% год к году, но затем резко снизились.
Как отмечает Коломеер, после закупок соли впрок потребители не будут приобретать товар
Александр Коломеер также ждет снижения пикового спроса на соль. По его словам, подобные всплески продаж могут быть неблагоприятными для бизнеса, так как коммерческие расходы предприятия несут постоянно и соблюдать баланс сложно.
По словам Дмитрия Леонова, издержки выросли незначительно и предпосылок к росту отпускных цен нет. Сегодня стоимость соли от производителя находится на уровне 3,5 тыс. руб. за тонну, указывает он.
По его словам, состояние некоторых предприятий и месторождений сегодня может не позволить заметно и быстро увеличить объемы производства соли, а для запуска новых проектов, как и для наращивания мощностей, нужны немалые инвестиции. Так, указывает Иванов, это одна из отраслей, где замещение импорта в последние лет десять идет медленнее других, и доля иностранной соли в РФ
Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что быстро увеличить выпуск и отгрузки соли сложно, особенно с учетом того, что значительная часть продукта добывается в Сибири и на Урале. И хотя расходы на добычу соли с ростом производства не поменяются, продавцы при резком скачке спроса будут повышать цены, добавляет он. По данным Росстата, с 31 марта по 6 апреля соль подорожала на 0,6% относительно предыдущей недели. В Auchan заявили, что повышение цен на соль не планируется. По оценкам «Руспродсоюза», в первом квартале объем рынка пищевой соли в РФ вырос на 3,5% — до 342,6 тыс. тонн год к году. По итогам года показатель может быть минимум 1,43 млн тонн против 1,42 млн тонн годом ранее, ожидают там.
Анатолий Костырев.