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06:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль

Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%. Для участников рынка это уже второй всплеск продаж после мартовского потребительского ажиотажа, который коснулся всех продуктов с длительным сроком хранения. Но, предупреждают эксперты, быстро увеличить отгрузки соли сложно, а поставщики могут воспользоваться ростом спроса для поднятия цен.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:39 MSK, 22.04
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О резком росте спроса на пищевую соль со стороны дистрибуторов в апреле «Ъ» рассказали в «Руспродсоюзе» (включает крупнейшего российского производителя оренбургскую «Руссоль»). Там это связывают с выходом 9 апреля новых рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, где в том числе предлагается использовать соляной раствор. По словам зампреда правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, число заказов от дистрибуторов ко всем российским заводам после этого увеличилось на 20% и продолжает расти. Директор «Руссоль — Северозапад» Александр Коломеер эти цифры подтверждает.

Это уже второй резкий всплеск спроса на соль за последнее время.

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») ранее подсчитывали, что вместе с ажиотажным потреблением круп, сахара и замороженной продукции продажи соли с 9 по 22 марта подскочили в 19,7 раза. По словам Леонова, в первом квартале поставки соли выросли до 45% год к году, но затем резко снизились.

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Как отмечает Коломеер, после закупок соли впрок потребители не будут приобретать товар какое-то время, но использование продукта в соляных растворах может дать дополнительный прирост продаж на какой-то период. В Auchan заявили, что с 9 по 13 апреля был рост спроса на соль на 15%, после чего потребление вернулось к обычному уровню. Каких-либо проблем с наличием продукта нет, добавили там. В «Ленте» говорят, что повышенный спрос на соль наблюдался в период массовых закупок, а сейчас ситуация спокойная. В X5, «Магните» и Metro на вопросы «Ъ» не ответили.

Александр Коломеер также ждет снижения пикового спроса на соль. По его словам, подобные всплески продаж могут быть неблагоприятными для бизнеса, так как коммерческие расходы предприятия несут постоянно и соблюдать баланс сложно. Топ-менеджер говорит, что российские производители соли пока не повышали цены, но в перспективе это может произойти. Импортные расходы, которые увеличились из-за девальвации рубля, у заводов есть в любом случае — этикетки, краска для упаковки и пр., поясняет он.

По словам Дмитрия Леонова, издержки выросли незначительно и предпосылок к росту отпускных цен нет. Сегодня стоимость соли от производителя находится на уровне 3,5 тыс. руб. за тонну, указывает он.

Но ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов не исключает, что производители соли могут попытаться воспользоваться всплеском спроса, чтобы поднять цены на свою продукцию.
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По его словам, состояние некоторых предприятий и месторождений сегодня может не позволить заметно и быстро увеличить объемы производства соли, а для запуска новых проектов, как и для наращивания мощностей, нужны немалые инвестиции. Так, указывает Иванов, это одна из отраслей, где замещение импорта в последние лет десять идет медленнее других, и доля иностранной соли в РФ по-прежнему существенна. По итогам января—сентября 2019 года на импорт приходилось 38,9% российского рынка соли, следует из данных «Руспродсоюза».

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что быстро увеличить выпуск и отгрузки соли сложно, особенно с учетом того, что значительная часть продукта добывается в Сибири и на Урале. И хотя расходы на добычу соли с ростом производства не поменяются, продавцы при резком скачке спроса будут повышать цены, добавляет он. По данным Росстата, с 31 марта по 6 апреля соль подорожала на 0,6% относительно предыдущей недели. В Auchan заявили, что повышение цен на соль не планируется. По оценкам «Руспродсоюза», в первом квартале объем рынка пищевой соли в РФ вырос на 3,5% — до 342,6 тыс. тонн год к году. По итогам года показатель может быть минимум 1,43 млн тонн против 1,42 млн тонн годом ранее, ожидают там.

Анатолий Костырев.

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