11:03 (мск), источник: RNS
Mail.ru Group начала продажи своей умной колонки
Mail.ru Group начала продажи умной колонки «Капсула» в
«Mail.ru Group открывает продажи Капсулы — умной колонки с голосовым ассистентом Марусей. Ограниченная серия появится в продаже 22 апреля 2020 года. Заказ можно оформить на странице продукта, а также в магазинах партнеров», — отметили в
Звонить можно будет посредством аккаунта во «ВКонтакте» — всем, кто есть в списке друзей в социальной сети.
Колонка с голосовым ассистентом «Маруся» интегрирована с системами умного дома: с её помощью можно будет управлять электроприборами, розетками и другой техникой. Первыми партнерами Mail.ru Group в создании технологий для умного дома стали «Ростелеком» и Redmond, уточнили в
Устройство позволяет слушать музыку из своих плейлистов в соцсети, а также умеет рекомендовать музыку для прослушивания. Кроме того, новинка получила функции дополненной аудиореальности и шесть встроенных микрофонов для распознавания речи, рассказал представитель Mail.ru Group.
«Капсула» доступна в белом и черном цветах по цене в 7990 рублей. Приобрести устройство можно в