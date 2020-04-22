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11:03 (мск), источник: RNS

Mail.ru Group начала продажи своей умной колонки

Mail.ru Group начала продажи умной колонки «Капсула» в онлайн-формате, устройство получило возможность осуществления онлайн-звонков, сообщили RNS в пресс-службе интернет-компании.

«Mail.ru Group открывает продажи Капсулы — умной колонки с голосовым ассистентом Марусей. Ограниченная серия появится в продаже 22 апреля 2020 года. Заказ можно оформить на странице продукта, а также в магазинах партнеров», — отметили в пресс-службе.

Как сообщили в компании, «Капсула» стала первой умной колонкой на российском рынке, получившей функцию онлайн-звонков.

Звонить можно будет посредством аккаунта во «ВКонтакте» — всем, кто есть в списке друзей в социальной сети.

Колонка с голосовым ассистентом «Маруся» интегрирована с системами умного дома: с её помощью можно будет управлять электроприборами, розетками и другой техникой. Первыми партнерами Mail.ru Group в создании технологий для умного дома стали «Ростелеком» и Redmond, уточнили в интернет-холдинге.

Устройство позволяет слушать музыку из своих плейлистов в соцсети, а также умеет рекомендовать музыку для прослушивания. Кроме того, новинка получила функции дополненной аудиореальности и шесть встроенных микрофонов для распознавания речи, рассказал представитель Mail.ru Group.

«Капсула» доступна в белом и черном цветах по цене в 7990 рублей. Приобрести устройство можно в интернет-магазинах «М. Видео», «Связного», «Ростелекома», «Мегафона», а также на Ozon и AliExpress.

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