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09:27 (мск), источник: РИА Новости

Иракский министр заявил о возможных новых мерах ОПЕК+

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ирак не исключает, что страны ОПЕК+ примут дополнительные меры для сокращения избытка нефти на рынке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министра нефти страны Тамера аль-Гадбана.

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Источник: РИА "Новости"

«ОПЕК+ может принять дополнительные меры, чтобы сократить избыток сырья на рынках. Это зависит от развития ситуации на мировых рынках и уступчивости производителей», — говорится в сообщении со ссылкой на аль-Гадбана.

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Министр нефти Ирака принял участие в неформальной видеоконференции во вторник, на которой ряд министров ОПЕК+ обсудили текущие события на рынке нефти. Ряд стран намерены призвать ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти, не дожидаясь мая, но консенсуса альянса по этому вопросу пока нет, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, участвовавших в конференции.

Блумберг отмечает, что на встрече также обсуждалось падение цен на нефть в США и его влияние на другие мировые рынки. Участники встречи отметили активизацию контактов между министрами ОПЕК+ для оценки ситуации на нефтяном рынке.

Пандемия коронавируса привела к падению спроса на все нефтепродукты, от реактивного топлива до бензина. Нефтехранилища по всему миру быстро заполняются. Во вторник цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI обрушились на 23% и 29% соответственно. В понедельник стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае впервые в истории достигала отрицательной стоимости.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

Справка
Что такое «бумажная нефть»?

С конца ХХ века в мире начал динамично развиваться рынок так называемой «бумажной нефти», т. е. фьючерсных контрактов. К середине 1980-х годов он многократно превысил по стоимости объемы рынка физических поставок, и сегодня на бирже основные объемы — это фьючерсные контракты.

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