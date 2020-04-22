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10:12 (мск), источник: РИА Новости

Поверку счетчиков отложили до 2021 года

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Власти РФ на фоне пандемии коронавируса разрешили не проводить поверку бытовых счетчиков до 1 января 2021 года даже при истечении срока, сообщает Росстандарт.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:38 MSK, 22.04
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Источник: РИА Новости

«Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки. Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг», — говорится в сообщении ведомства. Такие меры регулируются соответствующим постановлением правительства.

Росстандарт поясняет, что принятые меры направлены на минимизацию рисков распространения коронавируса.

При этом Росстандарт и Росаккредитация предупреждают граждан о возможных мошеннических действиях на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. «Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности», — подчеркивает Росстандарт.

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