Поверку счетчиков отложили до 2021 года

«Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки. Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг», — говорится в сообщении ведомства. Такие меры регулируются соответствующим постановлением правительства.
При этом Росстандарт и Росаккредитация предупреждают граждан о возможных мошеннических действиях на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. «Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности», — подчеркивает Росстандарт.