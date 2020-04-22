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13:23 (мск), источник: Ведомости

ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора. Днем ранее Банк России продал валюту на 14,8 млрд руб.

ЦБ: $ 77.0416   +0.79 € 83.6826   +1.07 ММВБ: $ 76.4250   -0.66 € 83.0900   -0.62
Источник: Reuters

С 10 марта ЦБ проводит «упреждающую» продажу иностранной валюты на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила. Такое решение было принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, говорил регулятор.

Вечером 20 апреля во время обвала цен на нефть рубль подешевел до пиковых значений — курс доллара достигал 75,31 руб., а курс евро в моменте вырос до потолка в 81,80 руб., установленного правилами Московской биржи для торгов после 19.00.

На открытии торгов 22 апреля курс рубля ослабился еще больше — до 77,45 руб. за доллар и 84,06 руб. за евро.

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11:29 (мск)© Ньюстюб
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