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17:17 (мск), источник: РИА Новости

Цена нефти марки WTI выросла на 30%

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Нефть техасской марки WTI подорожала на 30 процентов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16:53 (мск) цена июньских фьючерсов WTI поднялась до 15,1 доллара за баррель, при этом минутами ранее она достигала 16,2 доллара.

ЦБ: $ 77.0416   +0.79 € 83.6826   +1.07 ММВБ: $ 76.1925   -0.90 € 82.5700   -1.15
Источник: AP 2020

Стоимость североморской смеси Brent с поставкой в июне выросла на 11,59 процента — до 21,57 доллара, хотя сегодня утром она упала ниже 16 долларов за баррель — такого не было с 11 декабря 1999 года.

В понедельник майские фьючерсы WTI впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.

Ситуация с ценами на нефть

На фоне распространения коронавирусного заболевания, которому подвержены более 2,5 миллиона человек во всем мире, большинство стран ввели карантин, закрыли границы и ограничили передвижение своих граждан, а предприятия остановили работу. В связи с этим упал спрос на нефть, а в марте государства — участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче и цены на нефть снизились более чем вдвое с начала года.

В последние недели котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. Страны — члены организации по итогам видеоконференции 12 апреля договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона — во втором полугодии и 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.

Однако, по данным Международного энергетического агентства, соглашение ОПЕК+ не способно компенсировать падение спроса в мире, но может привести к началу сокращения запасов во втором полугодии на фоне избытка сырья.

Справка
Что такое «бумажная нефть»?

С конца ХХ века в мире начал динамично развиваться рынок так называемой «бумажной нефти», т. е. фьючерсных контрактов. К середине 1980-х годов он многократно превысил по стоимости объемы рынка физических поставок, и сегодня на бирже основные объемы — это фьючерсные контракты.

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