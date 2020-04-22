Цена нефти марки WTI выросла на 30%

Стоимость североморской смеси Brent с поставкой в июне выросла на 11,59 процента — до 21,57 доллара, хотя сегодня утром она упала ниже 16 долларов за баррель — такого не было с 11 декабря 1999 года.
В понедельник майские фьючерсы WTI впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
Ситуация с ценами на нефть
На фоне распространения коронавирусного заболевания, которому подвержены более 2,5 миллиона человек во всем мире, большинство стран ввели карантин, закрыли границы и ограничили передвижение своих граждан, а предприятия остановили работу. В связи с этим упал спрос на нефть, а в марте государства — участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче и цены на нефть снизились более чем вдвое с начала года.
В последние недели котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. Страны — члены организации по итогам видеоконференции 12 апреля договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона — во втором полугодии и 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.
Однако, по данным Международного энергетического агентства, соглашение ОПЕК+ не способно компенсировать падение спроса в мире, но может привести к началу сокращения запасов во втором полугодии на фоне избытка сырья.