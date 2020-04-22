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20:51 (мск), источник: ТАСС

В Москве отменили плату за патент для трудовых мигрантов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Иностранцы с 15 марта по 15 июня текущего года могут работать в Москве без патента на трудовую деятельность, также отменяется ежемесячная оплата за уже выданные патенты из-за ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:39 MSK, 22.04
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 611 182 +79 378
Скончалось181 235 +6 899
Выздоровело703 512 +38 054
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Источник: Reuters

«Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации и не имеющие разрешение на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г. могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов», — сказали в пресс-службе.

В главке также добавили, что «в обозначенный период обращаться для продления сроков действия разрешений на работу и патентов, а также производить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента, не требуется».

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15:35 (мск)© Ньюстюб
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