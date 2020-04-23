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01:06 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Регионы не спешат осваивать средства на борьбу с коронавирусом

Мобилизация системы здравоохранения на борьбу с коронавирусом столкнулась с медлительностью регионов при освоении выделяемых центром средств. Как выяснилось в среду на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, несмотря на то что на завершение работы по настройке системы осталось меньше недели, некоторые регионы даже не приступали к заключению контрактов на поставку медицинского оборудования — за три недели после получения первого транша центра в 33 млрд руб. субъектами освоена только треть этих средств.

Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:05 MSK, 23.04
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На завершение мобилизации системы здравоохранения на борьбу с COVID-19 у правительства осталось меньше недели — напомним, обеспечить медорганизации необходимым оборудованием и расширить коечный фонд президент поручил к 28 апреля. Но, как признал в среду премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением вируса, текущие результаты «вряд ли можно признать удовлетворительными». Проблемы начались еще при определении суммы, необходимой для помощи регионам — на основании представленных данных в конце марта им было выделено 33 млрд руб.

Однако, как пояснил в среду Мишустин, «многие руководители субъектов отнеслись к этой задаче формально — расчеты некоторых регионов не подтвердились». После уточнения правительство 17 апреля направило на места еще 32 млрд руб.
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Далее начались проблемы с освоением денег — по словам премьера, процесс раскассирования идет «недопустимо медленно». Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что по первому траншу законтрактовано 71,5% средств (23,9 млрд руб.), кассовое исполнение составило чуть более трети — около 11 млрд руб. Некоторые регионы (например, Татарстан, Дагестан, Чечня и Нижегородская область) уже приняли готовое медицинское оборудование, темпы же исполнения президентского поручения по другим беспокоят правительство.

Так, в Пензенской, Ивановской, Новгородской областях еще не заключены контракты на поставку оборудования и отсутствует информация о кассовых расходах, в других они подписаны — но на период с июня по сентябрь.

«Это просто недопустимо, потому что необходимо как можно скорее обеспечить готовность коек к принятию больных!» — возмущался в среду министр финансов. Похожая ситуация и с закупкой средств индивидуальной защиты — как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, если часть регионов уже активно распределяет их между потребителями, то в других закупки не осуществлялись вообще (Амурская область, Тува, Алтай).

Отметим, что нынешние претензии центра к регионам — не первый случай, когда правительство при выполнении масштабных проектов говорит о возникновении проблем именно на уровне субъектов.

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Так, на протяжении прошлого года федеральные власти регулярно упрекали регионы РФ в медленном освоении средств, выделенных на национальные проекты — главе Минфина Антону Силуанову, тогда совмещавшему этот пост с должностью первого вице-премьера, пришлось предпринять целую серию региональных поездок, чтобы убеждать губернаторов быть активнее; впрочем, по итогам года расходы целого ряда нацпроектов все равно оказались неисполненными.

Деньги «на вирус» сейчас выделяются немалые. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), по итогам первого квартала 2020 года траты на здравоохранение обеспечили наибольший вклад в увеличение расходов федерального бюджета — на них приходится 28,4% прироста (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В ЦМАКП поясняют, что это связано с реакцией властей на развитие ситуации с COVID-19 — закупка медицинского оборудования, машин скорой помощи, строительство новых инфекционных центров и создание новых койко-мест, а также поддержка медработников обошлись бюджету в общей сложности в 500 млрд руб.

Евгения Крючкова

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