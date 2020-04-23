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01:31 (мск), источник: RNS

Fitch ухудшило прогноз по ВВП России в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по сокращению ВВП России в 2020 году с 1,4% (прогноз на начало апреля) до 3,3%, следует из отчета агентства.

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Источник: Reuters

При этом аналитики агентства прогнозируют рост ВВП России в 2021 году на уровне 2,5%. В начале апреля Fitch ожидало роста ВВП России в 2021 году на уровне 2,2%.

Также аналитики ухудшили прогноз по мировому ВВП. «Fitch ожидает, что мировой ВВП сократится на 3,9% в 2020 году. И это вдвое серьезнее, чем во время рецессии в 2009 году», — говорится в отчете. В начале апреля агентство прогнозировало спад мировой экономики на 1,9%.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 апреля, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 5236 — до 57999. За весь период в России выздоровели 4420 заболевших, зафиксировано 513 смертей, связанных с коронавирусом.

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