13:27 (мск), источник: Аргументы и факты
Поберегите ваши деньги. Что не стоит покупать прямо сейчас?
По просьбе АиФ.ru экономисты рассказали, от покупки каких товаров пока что лучше воздержаться.
Подавляющее большинство россиян (84%) испытывают тревожные настроения
Как ожидают эксперты McKinsey & Company, в лучшем случае российская экономика в этом году уменьшится на 3,8%, в худшем — на 10,2%. При таком раскладе в нашей стране рост безработицы может составить от 2,5 миллиона до 8 миллионов человек.
С такими прогнозами остается только беречь сбережения. АиФ.ru узнал у экономистов, от каких покупок лучше отказаться сейчас.
«Главное правило кризиса — ничего не покупать в кредит. Объявленные президентом 6,6% по ипотеке спровоцируют небольшой рост спроса на покупку жилья, но, несмотря на привлекательность ставки, не стоит рисковать, если вашими сбережениями нельзя обеспечить плату за ипотеку хотя бы на полгода вперед.
То же самое касается автомобилей и дорогой техники в кредит. Не стоит покупать новые модели телефонов: тот же iPhone 11 покупать дорого, а в сентябре за эту же цену выйдут новые модели. Так как нынешняя модель не реализована и телефоны пылятся на складе, летом и осенью 11 и 11pro ритейлерам придется продавать с большой скидкой.
Не стоит покупать предметы роскоши и антиквариат, картины или дорогие предметы одежды. Спрос на эти товары падает в кризис, и их сложно реализовать, а время для подобных инвестиций самое неподходящее.
Подорожали ювелирные изделия из драгоценных и полудрагоценных камней:
Сейчас лучше всего оптимизировать расходы и тратить деньги на самое нужное либо совершать покупки предметов долгого пользования на сбережения.
«Я бы посоветовала включить режим жесткой экономии, тратить деньги только на самое необходимое, отложить стройки, ремонт, если это не связано с дальнейшим обеспечением минимальных благоприятных условий жизни. Отказаться от дорогостоящих предметов быта и дорогих продуктов, направив свой спрос и худеющий кошелек в русло покупки продуктов длительного хранения, средств дезинфекции и индивидуальной защиты, непродовольственной товарной группы первой необходимости (мыло, стиральный порошок, спички).
Косметические средства в «полевых» условиях можно и нужно приготовить самим, например, тоник для лица на основе камфорного спирта, борной кислоты и глицерина.
Временно откажитесь от новых предметов бытовой техники и не вкладывайте в них оставшиеся сбережения. Исключение могут составлять необходимые для «выживания» товары.
При этом, если планировали купить компьютер, который необходим для удаленной работы, приобрести его нужно сейчас. Вряд ли этот вид товаров будет дешеветь после кризиса, так как импорт
В кризис не надо покупать много, нужно тщательно планировать покупку товара и трезво оценивать ситуацию: товар нужен именно сейчас или без него можно обойтись и купить позднее?
«Оценив все обстоятельства, покупатель, возможно, поймет, что ему вообще не нужна эта вещь. Тем более что крупные покупки впрок ведут к ажиотажному спросу и желанию ритейлера сделать товар еще дороже, так как его и так покупают большими объемами.
«Китай восстанавливает промышленную активность (об этом свидетельствуют, например, объективные данные о росте выбросов СО2 в промышленных районах страны с апреля 2020 года). Соответственно, товары из Китая, которые в начале года распродавали из остатков на складах, будут поступать, и цены также либо сохранятся на прежнем уровне, либо немного опустятся. Это касается и бытовой техники, и офисной.
Поэтому, если вы еще не успели купить новый холодильник или ноутбук, когда на складах их почти не осталось, не следует торопиться. Новые товары из этой категории появятся и не будут стоить баснословных денег. Стоит подождать до
Строительные материалы в основной массе производятся в России, поэтому после снятия ограничений на
Есть и те компании, которые в условиях самоизоляции продолжают деятельность, нарабатывая товарные запасы стройматериалов. Продажи их значительно упали
«Не стоит покупать подержанные автомобили. Рынок на период режима повышенной готовности полностью замер. Не работают все дилеры, закрыты все площадки
Чем дольше продлится самоизоляция, тем больше шансов, что после снятия ограничительных мер крупные дилеры, а именно они являются основными поставщиками подержанных авто на рынок, будут вынуждены распродавать склады со скидками, чтобы закрыть свои кассовые разрывы.
Тогда у покупателей появится кратковременный шанс купить машину по хорошей цене".