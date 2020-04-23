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13:27 (мск), источник: Аргументы и факты

Поберегите ваши деньги. Что не стоит покупать прямо сейчас?

По просьбе АиФ.ru экономисты рассказали, от покупки каких товаров пока что лучше воздержаться.

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Источник: Steve Buissinne/CC0

Подавляющее большинство россиян (84%) испытывают тревожные настроения из-за кризиса, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

14% респондентов считают, что сейчас самый тяжелый период, 4% уверены, что все «уже позади», а 70% граждан придерживаются мнения, что трудности впереди.

Как ожидают эксперты McKinsey & Company, в лучшем случае российская экономика в этом году уменьшится на 3,8%, в худшем — на 10,2%. При таком раскладе в нашей стране рост безработицы может составить от 2,5 миллиона до 8 миллионов человек.

С такими прогнозами остается только беречь сбережения. АиФ.ru узнал у экономистов, от каких покупок лучше отказаться сейчас.

Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей:

«Главное правило кризиса — ничего не покупать в кредит. Объявленные президентом 6,6% по ипотеке спровоцируют небольшой рост спроса на покупку жилья, но, несмотря на привлекательность ставки, не стоит рисковать, если вашими сбережениями нельзя обеспечить плату за ипотеку хотя бы на полгода вперед.

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То же самое касается автомобилей и дорогой техники в кредит. Не стоит покупать новые модели телефонов: тот же iPhone 11 покупать дорого, а в сентябре за эту же цену выйдут новые модели. Так как нынешняя модель не реализована и телефоны пылятся на складе, летом и осенью 11 и 11pro ритейлерам придется продавать с большой скидкой.

Не стоит покупать предметы роскоши и антиквариат, картины или дорогие предметы одежды. Спрос на эти товары падает в кризис, и их сложно реализовать, а время для подобных инвестиций самое неподходящее.

Подорожали ювелирные изделия из драгоценных и полудрагоценных камней: во-первых, из-за девальвации рубля, во-вторых, из-за нестабильной ситуации с ценой на золото. Несмотря на растущие цены на золото, вкладываться в ювелирку не стоит, так как после покупки изделие сразу же теряет 30−50% от стоимости".

Сейчас лучше всего оптимизировать расходы и тратить деньги на самое нужное либо совершать покупки предметов долгого пользования на сбережения.

Галина Чернухина, заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия»:

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«Я бы посоветовала включить режим жесткой экономии, тратить деньги только на самое необходимое, отложить стройки, ремонт, если это не связано с дальнейшим обеспечением минимальных благоприятных условий жизни. Отказаться от дорогостоящих предметов быта и дорогих продуктов, направив свой спрос и худеющий кошелек в русло покупки продуктов длительного хранения, средств дезинфекции и индивидуальной защиты, непродовольственной товарной группы первой необходимости (мыло, стиральный порошок, спички).

Косметические средства в «полевых» условиях можно и нужно приготовить самим, например, тоник для лица на основе камфорного спирта, борной кислоты и глицерина.

Временно откажитесь от новых предметов бытовой техники и не вкладывайте в них оставшиеся сбережения. Исключение могут составлять необходимые для «выживания» товары.

При этом, если планировали купить компьютер, который необходим для удаленной работы, приобрести его нужно сейчас. Вряд ли этот вид товаров будет дешеветь после кризиса, так как импорт из-за ослабления рубля в любом случае подорожает.

Источник: StockSnap/CC0

Юлия Сяглова, завкафедрой маркетинга и торгового дела факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС:

В кризис не надо покупать много, нужно тщательно планировать покупку товара и трезво оценивать ситуацию: товар нужен именно сейчас или без него можно обойтись и купить позднее?

«Оценив все обстоятельства, покупатель, возможно, поймет, что ему вообще не нужна эта вещь. Тем более что крупные покупки впрок ведут к ажиотажному спросу и желанию ритейлера сделать товар еще дороже, так как его и так покупают большими объемами.

Во-вторых, это покупка товаров, которые, как кажется покупателю, нужны здесь и сейчас. Например, активное увлечение спортивными товарами для домашних тренировок, которые актуальны для людей в самоизоляции. Но они абсолютно не пригодятся потом, поскольку люди привыкли ходить в фитнес-центры и тренироваться там.

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Валерия Минчичова, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ:

«Китай восстанавливает промышленную активность (об этом свидетельствуют, например, объективные данные о росте выбросов СО2 в промышленных районах страны с апреля 2020 года). Соответственно, товары из Китая, которые в начале года распродавали из остатков на складах, будут поступать, и цены также либо сохранятся на прежнем уровне, либо немного опустятся. Это касается и бытовой техники, и офисной.

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Поэтому, если вы еще не успели купить новый холодильник или ноутбук, когда на складах их почти не осталось, не следует торопиться. Новые товары из этой категории появятся и не будут стоить баснословных денег. Стоит подождать до июня-августа.

Строительные материалы в основной массе производятся в России, поэтому после снятия ограничений на бизнес-активность их дефицит спадет.

Есть и те компании, которые в условиях самоизоляции продолжают деятельность, нарабатывая товарные запасы стройматериалов. Продажи их значительно упали из-за закрытия магазинов и строительных рынков. И после снятия ограничений даже в условиях кризиса цены на них из-за стабильного предложения резко не поднимутся.

Андрей Венгерский, автоэксперт:

«Не стоит покупать подержанные автомобили. Рынок на период режима повышенной готовности полностью замер. Не работают все дилеры, закрыты все площадки трейд-ин. Частники затихли в ожидании, а те, кто не затих, потеряли возможность к передвижению по городу.

Чем дольше продлится самоизоляция, тем больше шансов, что после снятия ограничительных мер крупные дилеры, а именно они являются основными поставщиками подержанных авто на рынок, будут вынуждены распродавать склады со скидками, чтобы закрыть свои кассовые разрывы.

Тогда у покупателей появится кратковременный шанс купить машину по хорошей цене".

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