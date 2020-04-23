02:45 (мск), источник: Ведомости
На ближайшие полгода россияне забудут о тратах
Эпидемия коронавируса изменила потребительские планы.
По 90% категорий продуктов и услуг наблюдается снижение потребительского спроса — это больше, чем на других развивающихся рынках, обнаружили эксперты BCG и «Ромир». Они провели исследование потребительских настроений в условиях распространения коронавируса: респонденты рассказали о планах на полгода.
Исследование получило название «Российские потребители — новая реальность», по его данным, россияне планируют в целом тратить меньше, а наихудшие перспективы у торговых центров (там сократят расходы 47% опрошенных) и заведений уличной торговли (40%). Также сильно пострадают отдых и развлечения: кинотеатры (34%), рестораны (34%),
Россия вместе со всем миром находится в «идеальном шторме».
Граждане и элиты оказались одинаково не готовы к такому стремительному негативному сценарию. Сокращение затрат, создание запасов, рост расходов на домашний досуг — естественная реакция на разворачивающийся экономический кризис.
Наибольшее число опрошенных экспертами потребителей планирует урезать в следующие шесть месяцев расходы на путешествия, развлечения, рестораны, одежду и обувь, электронику и др.
Предприниматели, работающие в этих сферах, к такому сценарию готовы. Быстрого восстановления спроса не будет, констатирует сооснователь ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук: рестораны откроются одними из последних и даже тогда заполняемость в ближайшие полгода не будет превышать 20−30% от докризисной.
Ginza Project, по словам ее партнера и гендиректора Максима Ползикова, прорабатывает несколько сценариев — «от оптимистичного, когда мы начнем работать в течение месяца, до гораздо более пессимистичных вариантов». Даже при удачном стечении обстоятельств, предполагает он, первые два месяца группа, скорее всего, будет работать на низком трафике в минус, в следующие три месяца
«Восстановление будет, возможно, с III квартала этого года. Полностью спрос восстановится не ранее чем через год», — подтверждает Олег Подгорный, гендиректор ГК «Шоколадница». Спрос будет зависеть от обстановки, в том числе информационной, вокруг темы коронавируса, предсказывает он: многим нужна уверенность, что выходить на улицы теперь безопасно во всех смыслах.
Число турпоездок за рубеж в 2020 г. суммарно может рухнуть на 60−70%, по России — более чем на 40−50%, оценивает исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин и подчеркивает: это при условии, если выход из пандемии пойдет по относительно позитивному сценарию.
Значимой волны отложенного спроса на путешествия ждать не стоит, сетует Толчин: «Несмотря на то что в нашей стране с суровым климатом многие стараются найти возможность выехать к теплому морю, значительная часть потребителей будет вынуждена отказаться от поездок по экономическим причинам либо из страха, что ситуация может повториться».
Продавцы одежды и обуви ждут восстановления спроса до «докоронавирусного» уровня лишь через несколько лет.
В ближайшие полгода спрос на одежду будет отвратительный, говорит президент сети Baon Илья Ярошенко: «Двухмесячный карантин съедает последние запасы денег, люди уходят в долги, никакого настроения и возможности тратить нет. Чем дольше будет карантин, тем хуже будет всем в непродуктовом ритейле».
В прогнозе на следующие полгода Finn Flare рассматривает два сценария, рассказала президент этой компании Ксения Рясова: оптимистичный — снижение выручки на 40%, пессимистичный — на 50%. Падение спроса сеть будет компенсировать за счет продаж белья, носков, спортивных штанов и футболок — всего, что носится сейчас дома.
К тому же условия самоизоляции наверняка отразятся на фигурах — так что люди придут обновить гардероб.
Сопоставимые продажи после отмены карантина стартуют с 50%-ного падения, до конца года этот показатель достигнет значения минус 20−30%, прогнозирует Сергей Саркисов,
Полного восстановления спроса следует ждать не ранее чем через три года, считает Рясова. А Ярошенко не думает, что спрос восстановится в ближайшие годы. Кризис поменял потребительское поведение, указывает он: удаленная работа из дома, заказы в
«Мой прогноз спроса: высокая мода — падение на 70%, крупные супермаркеты — падение на 40−60%, магазины у дома — рост на 100%, интернет — рост в 15−20 раз», — заявил Андрей Трубников, основатель косметических брендов Natura Siberica, Organic Shop. Спрос на косметику дороже 100 руб. мертв на
Спрос в ближайшие полгода не упадет или даже вырастет на базовую косметическую продукцию, говорит сотрудник другого крупного производителя, к базовым относятся мыло для рук, шампуни, основные средства по уходу за лицом, зубные пасты. Спрос на такие средства, как кондиционеры, дополнительный уход за лицом, в некоторых случаях гели для душа и дезодоранты, скорее будет снижаться, считает он.
О полном восстановлении вряд ли приходится говорить, считает сотрудник другого крупного производителя косметики, за достаточно длительный промежуток времени потребительское поведение может трансформироваться навсегда или надолго. В пример он приводит крем для рук: «Для многих потребителей его использование — это новая привычка, вызванная необходимостью дополнительно заботиться о коже рук в связи с более регулярным мытьем и дезинфекцией».
Автомобили не товары первой необходимости, в кризис клиенты массового сегмента откладывают покупку, говорит Денис Петрунин, гендиректор ГК «Автоспеццентр»: «Клиенты премиума менее чувствительны к экономической ситуации».
У «Фаворит моторс», рассказал его президент Владимир Попов, есть три прогноза на ближайшие шесть месяцев. Самый пессимистический: вирус побеждает экономику и любую активность потребителей, а правительство принимает явно недостаточные меры, «продолжая игру в каникулы». «В этом случае можно рассчитывать не более чем на 250 000 автомобилей до конца года», — говорит Попов. Второй сценарий — долгий выход из карантина и население в режиме тотальной экономии, правительство избирательно помогает ряду секторов, основные деньги достаются госсектору. При таком сценарии, продолжает он, продажи достигнут 400 000 шт. за счет корпоративного сектора. Третий вариант — «вирус побежден в июне, второй волны нет, правительство работает эффективно, забывает, что нефть — наше все, и создает условия для развития бизнеса в стране». «В этом сценарии мы продадим за шесть месяцев около 800 000 автомобилей», — надеется Попов.
В числе статей, по которым потребители намерены наращивать траты в ближайшие полгода, — коммунальные услуги, интернет и связь, свежие продукты, безрецептурные лекарства и
МТС, по словам ее представителя Алексея Меркутова, отмечает рост потребления своих сервисов и нагрузки на сеть. Оператор, продолжает Меркутов, активно развивает много новых технологичных продуктов, которые пользуются высоким спросом во время самоизоляции: облачные технологии, продукты на основе AI и Big Data, TV и развлекательные сервисы.
Текущая ситуация уже заставила людей поменять свои потребительские привычки в отношении большого количества услуг, замечает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева: «Работа, общение, покупка продуктов, занятия спортом, развлечения и др. ушли в онлайн». Очень показателен рост использования сервисов видеоконференций, говорит она. Новые привычки у части потребителей, безусловно, останутся, рассуждает Айбашева, но приведет ли это к росту трат на них, будет зависеть в том числе от покупательной способности.
Если распространение коронавирусной инфекции в стране продолжится, то это будет для большинства населения сигналом дальнейшей неопределенности и заставит экономить средства, считает представитель крупнейшего
Эксперты BCG и «Ромира» также выяснили, на какие продукты питания россияне собираются увеличить траты, а на какие — уменьшить. Больше всего респондентов заявило о планах сократить траты на алкоголь — 46% опрошенных. Они собираются как реже покупать алкоголь, так и переходить на более бюджетные марки, говорит исполнительный директор исследовательского холдинга «Ромир» Инна Караева.
Пока потребление основных видов крепкого алкоголя стабильно: продажи с 1 января по 20 апреля 2020 г. выросли на 3% год к году, говорит
Потребление импортной продукции, цена которой напрямую зависит от курса валюты, может сократиться. Самая большая опасность — это рост потребления нелегального алкоголя. В России даже самая дешевая водка стоит не менее 230 руб. (минимальная розничная цена) за
Президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов ждет падения спроса, за исключением разве что товаров первой необходимости. Его компания будет стимулировать спрос специальными акциями в торговых точках.
Это будет происходить в основном за счет перехода на более дешевые марки, в том числе на собственные торговые марки ритейлеров, а также за счет отказа от продуктов не первой необходимости, говорит Караева. Экономить будут на всем: на бакалее, на консервированных продуктах и даже на детском питании.
Как планирует вести себя потребитель и как он ведет себя по факту — совершенно разные вещи, считает гендиректор агрохолдинга «АФГ Националь» Юрий Белов. Произойдет среднегодовое снижение доходов населения и изменение состава продуктовой корзины в пользу продуктов первой необходимости и более низкой цены, признает он. Но продажи традиционных продуктов, таких как крупы, вряд ли существенно изменятся за год, полагает он.
На свежих продуктах (фрукты, овощи, охлажденное мясо
Прежде всего спрос сократится на премиальное мясо, а также на рыбу, именно они пострадали в 2008 г. При этом все больше людей стараются заботиться о здоровье, и такие продукты, как индейка, будут пользоваться большей популярностью.
Прогнозировать спрос до конца года пока сложно, отмечает представитель «Черкизово»: нет понимания, как долго продлится борьба с коронавирусом и насколько критично режим самоизоляции повлияет на макроэкономику, на реальные доходы населения. Не исключено, что по итогам года может быть спад потребления сырокопченых колбасных изделий, добавляет он, люди теперь предпочитают больше покупать мясо, в первую очередь куриное.
Нынешний кризис не тот, что может пройти за
После острой фазы кризиса и эпидемии определенное восстановление будет, но не до уровня конца 2019 г. Причина этого — сильное сокращение рабочих мест, падение доходов населения и вероятное закрытие части бизнеса в результате нынешней ситуации на рынке, говорит Тихомиров. По его словам, потребительское поведение изменится: после прохождения острой фазы кризиса люди будут скорее стремиться к восстановлению сбережений, которые они потратили за это время, чем пытаться поддержать или восстановить уровень потребления — даже за счет кредитной нагрузки.
Динамика восстановления потребительского спроса в первую очередь будет зависеть от развития эпидемии, считает главный экономист
Наталья Ищенко, Татьяна Романова, Екатерина Бурлакова, Ксения Вирченко
В подготовке участвовал Валерий Кодачигов