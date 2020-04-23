12:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
По маленькой не разливать
Производители спиртного недовольны запретом «чекушек».
Крепкий алкоголь в небольших бутылках может исчезнуть из продажи. Это связано с новым стандартом разлива, которые производители обязаны будут соблюдать начиная с 1 июля нынешнего года. Компаниям это невыгодно, поскольку у многих из них на долю такой продукции приходится 50% от общего объема производства. Они уже обратились в Росстандарт с просьбой допустить использование малой тары.
«Башспирт» (принадлежит властям Башкирии и выпускает водку «Башкирский стандарт», «Белая крепость», «Дикий мед») обратился в Росстандарт с просьбой внести изменения в обновленный ГОСТ «Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте».
Новый стандарт, который вступит в силу 1 июля 2020 года, в частности, исключает возможность использования производителями крепкого алкоголя емкостей объемом 250 и 375 мл. Продукция, выпускаемая в посуде этих объемов, занимает 50% всего объема производства компании, говорится в письме «Башспирта» (копия есть у «Ъ»). На фоне снижения платежеспособности населения продажи алкоголя в небольшой таре растут, отмечают в компании.
Аналогичной позиции придерживаются и в «Татспиртпроме» (водка «Ханская», «Русская валюта», Tundra и др.), где также считают экономически невыгодным отказ от малых тар.
Маленькие тары действительно стали пользоваться большим спросом у потребителей. По данным Nielsen, продажи спиртного в бутылках емкостью менее 500 мл в 2019 году выросли на 13,2% в натуральном выражении и на 14,4% в денежном. Объем реализации бутылок по 500 мл увеличился на 11% в натуральном выражении и на 8,5% в денежном, 700 и 750 мл — на 8,1% и 5,6% соответственно.
Наибольший рост продаж в такой таре продемонстрировал именно крепкий алкоголь: водка, виски и ром. Алкоголь в небольших бутылках позволяет потребителям даже на фоне экономии средств пробовать напитки премиальных брендов небольшими порциями, отмечают в Nielsen.
Другие опрошенные «Ъ» участники рынка относятся к ситуации более сдержанно, полагая, что использование обновленного ГОСТа является добровольным. Такое разъяснение дали Союзу производителей алкогольной продукции (СПАП) в Росстандарте, сообщал ранее
Между тем, по ее словам, обновленный Росстандартом ГОСТ противоречит ГОСТу, разработанному ВНИИ. Решение об исключении упаковок объемом 250, 375, а также 600 и 750 мл для разлива водок, ликероводочных изделий, виски и рома было принято без согласования с промышленностью и научным сообществом, отмечает Абрамова. По ее мнению, этот запрет негативно отразится на производителях.
Исторически сложившейся традицией является, например, разлив сувенирной продукции в упаковки емкостью 250 и 375 мл.
Кроме этого на протяжении многих лет производители широко используют тары объемом 600, 750 и 1250 мл, добавляет Абрамова. Она также добавила, что ВНИИ направил письмо в Росстандарт с просьбой пересмотреть принятые им нормы.
Мария Котова