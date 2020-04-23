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12:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

По маленькой не разливать

Производители спиртного недовольны запретом «чекушек».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Крепкий алкоголь в небольших бутылках может исчезнуть из продажи. Это связано с новым стандартом разлива, которые производители обязаны будут соблюдать начиная с 1 июля нынешнего года. Компаниям это невыгодно, поскольку у многих из них на долю такой продукции приходится 50% от общего объема производства. Они уже обратились в Росстандарт с просьбой допустить использование малой тары.

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«Башспирт» (принадлежит властям Башкирии и выпускает водку «Башкирский стандарт», «Белая крепость», «Дикий мед») обратился в Росстандарт с просьбой внести изменения в обновленный ГОСТ «Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте».

Новый стандарт, который вступит в силу 1 июля 2020 года, в частности, исключает возможность использования производителями крепкого алкоголя емкостей объемом 250 и 375 мл. Продукция, выпускаемая в посуде этих объемов, занимает 50% всего объема производства компании, говорится в письме «Башспирта» (копия есть у «Ъ»). На фоне снижения платежеспособности населения продажи алкоголя в небольшой таре растут, отмечают в компании.

Невозможность использования емкостей вышеперечисленных объемов приведет к колоссальным затратам на переоборудование линий разлива во всех филиалах компании и списание неликвидных комплектующих, рассказали «Ъ» в «Башспирте».

Аналогичной позиции придерживаются и в «Татспиртпроме» (водка «Ханская», «Русская валюта», Tundra и др.), где также считают экономически невыгодным отказ от малых тар.

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Маленькие тары действительно стали пользоваться большим спросом у потребителей. По данным Nielsen, продажи спиртного в бутылках емкостью менее 500 мл в 2019 году выросли на 13,2% в натуральном выражении и на 14,4% в денежном. Объем реализации бутылок по 500 мл увеличился на 11% в натуральном выражении и на 8,5% в денежном, 700 и 750 мл — на 8,1% и 5,6% соответственно.

Наибольший рост продаж в такой таре продемонстрировал именно крепкий алкоголь: водка, виски и ром. Алкоголь в небольших бутылках позволяет потребителям даже на фоне экономии средств пробовать напитки премиальных брендов небольшими порциями, отмечают в Nielsen.

Другие опрошенные «Ъ» участники рынка относятся к ситуации более сдержанно, полагая, что использование обновленного ГОСТа является добровольным. Такое разъяснение дали Союзу производителей алкогольной продукции (СПАП) в Росстандарте, сообщал ранее Telegram-канал «Пьяный мастер». В СПАП не смогли оперативно подтвердить «Ъ» информацию. В Росстандарте на запрос «Ъ» не ответили. Впрочем, гендиректор ВНИИ пищевой биотехнологии Ирина Абрамова утверждает, что использование ГОСТов на сегодняшний день обязательно.

Между тем, по ее словам, обновленный Росстандартом ГОСТ противоречит ГОСТу, разработанному ВНИИ. Решение об исключении упаковок объемом 250, 375, а также 600 и 750 мл для разлива водок, ликероводочных изделий, виски и рома было принято без согласования с промышленностью и научным сообществом, отмечает Абрамова. По ее мнению, этот запрет негативно отразится на производителях.

Исторически сложившейся традицией является, например, разлив сувенирной продукции в упаковки емкостью 250 и 375 мл.
Ирина Абрамова
гендиректор ВНИИ пищевой биотехнологии

Кроме этого на протяжении многих лет производители широко используют тары объемом 600, 750 и 1250 мл, добавляет Абрамова. Она также добавила, что ВНИИ направил письмо в Росстандарт с просьбой пересмотреть принятые им нормы.

Мария Котова

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