05:54 (мск), источник: РИА Новости
Роскосмос попросил в 2,5 раза больше денег на создание «Ангары»
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Роскосмос хочет увеличить до 65 миллиардов рублей финансирование создания и испытаний
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Ранее сообщалось, что первый пуск «Ангары-А5» с Восточного с беспилотным космическим кораблем «Орел» намечен на
Так в 2020 году намечается выделить 3,9 миллиарда вместо 3 миллиардов рублей; в 2021 — 2,9 вместо 3,1; в 2022 — 3 вместо 3,3; в 2023 — 11,4 вместо 3,6; в 2024 — 17,9 вместо 2,6; в 2025 — 19 вместо 2,7. При этом сокращение финансирования в 2021—2022 годах объясняется «приведением к параметрам федерального бюджета на 2020−2022 годы с учетом решений госкорпорации “Роскосмос” от 12 марта 2020 года».
С чем связана необходимость увеличения финансирования в 2,5 раза, не уточняется. Однако известно, что Роскосмос планирует создать и испытать на Восточном модернизированную ракету «Ангара-А5М» и ракету повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».
«Ангара» — семейство экологически чистых