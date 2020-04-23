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05:54 (мск), источник: РИА Новости

Роскосмос попросил в 2,5 раза больше денег на создание «Ангары»

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Роскосмос хочет увеличить до 65 миллиардов рублей финансирование создания и испытаний ракет-носителей «Ангара» для космодрома Восточный, что в 2,5 раза больше, чем изначально планировалось, следует из материалов госкорпорации, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

На опытно-конструкторскую работу (ОКР) «Амур», которая предусматривает создание космического ракетного комплекса тяжелого класса на Восточном, в период с 2016 по 2025 годы первоначально намечалось выделить 26,2 миллиарда рублей. На эти деньги планировалось разработать ракету «Ангара-А5» для космодрома и провести ее летные испытания, включающие три пуска.

Ранее сообщалось, что первый пуск «Ангары-А5» с Восточного с беспилотным космическим кораблем «Орел» намечен на август-сентябрь 2023 года. Второй и третий старты с «Орлом» и тяжелым космическим аппаратом запланированы на 2024 год. С 2019 года на Восточном идет строительство стартового комплекса для «Ангары».

Согласно материалам Роскосмоса, объемы финансирования ОКР «Амур» планируется скорректировать в действующей по 2025 год Федеральной космической программе таким образом, что общая сумма вырастет до 65 миллиардов рублей.
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Так в 2020 году намечается выделить 3,9 миллиарда вместо 3 миллиардов рублей; в 2021 — 2,9 вместо 3,1; в 2022 — 3 вместо 3,3; в 2023 — 11,4 вместо 3,6; в 2024 — 17,9 вместо 2,6; в 2025 — 19 вместо 2,7. При этом сокращение финансирования в 2021—2022 годах объясняется «приведением к параметрам федерального бюджета на 2020−2022 годы с учетом решений госкорпорации “Роскосмос” от 12 марта 2020 года».

С чем связана необходимость увеличения финансирования в 2,5 раза, не уточняется. Однако известно, что Роскосмос планирует создать и испытать на Восточном модернизированную ракету «Ангара-А5М» и ракету повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В». В 2014 году с космодрома Плесецк были осуществлены первые пуски ракет «Ангара-1.2» и «Ангара-А5». Второй пуск «Ангары-А5» планируется до конца 2020 года.

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