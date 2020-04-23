08:33 (мск), источник: Интерфакс
Цены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Brent торгуется у $21 за баррель, WTI — у $14,50 за баррель.
Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4−5% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.
«Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море», — написал Трамп в твиттере.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 мск составляет $21,18 за баррель, что на 4% ($0,81) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на WTI на июнь на торгах
Согласно опубликованным накануне данным, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей.
Белый дом рассматривает возможность предоставления нефтяным компаниям финансовых ресурсов в обмен на передачу доли в собственности компаний или их резервах государству, сообщил The Wall Street Journal. Однако эти предложения могут не найти поддержки у демократов в Конгрессе.