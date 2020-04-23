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08:33 (мск), источник: Интерфакс

Цены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Brent торгуется у $21 за баррель, WTI — у $14,50 за баррель.

Источник: AP 2020

Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4−5% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.

«Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море», — написал Трамп в твиттере.

Главный аналитик по сырьевым рынкам ING Уоррен Пэттерсон сказал FT, что опасения по поводу роста напряженности в Персидском заливе окажут лишь временную поддержку рынку, учитывая огромный избыток предложения нефти.
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Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 мск составляет $21,18 за баррель, что на 4% ($0,81) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 5,2% ($0,72) — до $14,50 за баррель.

Согласно опубликованным накануне данным, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей.

Белый дом рассматривает возможность предоставления нефтяным компаниям финансовых ресурсов в обмен на передачу доли в собственности компаний или их резервах государству, сообщил The Wall Street Journal. Однако эти предложения могут не найти поддержки у демократов в Конгрессе.

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Справка
Что такое «бумажная нефть»?

С конца ХХ века в мире начал динамично развиваться рынок так называемой «бумажной нефти», т. е. фьючерсных контрактов. К середине 1980-х годов он многократно превысил по стоимости объемы рынка физических поставок, и сегодня на бирже основные объемы — это фьючерсные контракты.

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08:40 (мск)© Ньюстюб
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