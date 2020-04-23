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10:11 (мск), источник: Forbes

Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти

В двадцатку крупнейших покупателей российской нефти впервые вошли трейдинговая «дочка» азербайджанской Socar — Socar Trading и малоизвестная Marsa Energy Trading, а также вернулась компания Gunvor, которой раньше владел миллиардер Геннадий Тимченко.

Источник: AP 2020

Китайская компания Chinaoil возглавила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти по итогам 2019 года — и по общей сумме контрактов, и по физическим объемам поставок: 39,7 млн т на $18,3 млрд. На втором месте — швейцарский трейдер «Лукойла» Litasco (38,3  млн т на $17,4 млрд), на третьем — торговая дочка «Роснефти» Rosneft Trading (28 млн т на $12,5 млрд). Таким образом, по сравнению с прошлогодним рейтингом тройка лидеров не изменилась.

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В двадцатку крупнейших покупателей российской нефти вернулась компания Gunvor, которой раньше владел миллиардер Геннадий Тимченко. Также в новом рейтинге есть два новичка — Socar Trading и Marsa Energy Trading.

Socar Trading изначально была создана в Швейцарии для торговли азербайджанской нефтью. Но теперь компания работает как глобальный трейдер, продавая нефть сторонних компаний. Выручка Socar Trading в 2018 году составила $53,5 млрд (более свежих данных нет). В России компания сотрудничает с «Роснефтью» и «Сургутнефтегазом», чью нефть поставляет в Турцию, Хорватию, Болгарию и США. Материнская компания Socar в 2019-м совместно со Сбербанком вошла в капитал Антипинского НПЗ, который проходит сейчас процедуру банкротства.

О Marsa Energy Trading мало что известно, у компании нет сайта, но объемов закупок российской нефти оказалось достаточно, чтобы попасть в двадцатку крупнейших трейдеров. Похоже, у нее российские корни. В зарубежных бизнес-справочниках указаны два директора — Михаил Гурдин (СЕО) и Евгений Бурыкин (просто директор). Трейдер работает в России примерно с десятком небольших нефтедобывающих компаний и поставляет их нефть в страны Европы — Италию, Нидерланды, Германию, Польшу, Финляндию.

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