11:08 (мск), источник: РИА Новости
Руководство Росатома намерено перечислить зарплату для акции #МыВместе
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Свыше 200
В городах, где расположены предприятия атомной отрасли, уже развернута массовая волонтерская работа. Тысячи организованных, снабженных необходимыми средствами защиты добровольцев «атомных городов» оказывают помощь ветеранам и пожилым людям, отмечается в сообщении.
«Вместе с тем проблема короновируса — это проблема всей страны. Исходя из этого, руководство Росатома, включая генерального директора, его заместителей, руководителей дивизионов и крупнейших предприятий отрасли (всего более двухсот человек) приняло решение присоединиться к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и перечислить в фонд акции свою месячную зарплату», — говорится в
Отмечается, что к инициативе руководителей отрасли уже присоединяются многие другие сотрудники атомной госкорпорации и ее предприятий, которые в зависимости от своих финансовых возможностей также приняли решение поддержать проект.
Организаторами акции взаимопомощи #МыВместе выступили всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты питания пожилым и маломобильным людям. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. В акции принимают участие уже свыше 90 тысяч волонтеров.
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