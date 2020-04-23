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11:08 (мск), источник: РИА Новости

Руководство Росатома намерено перечислить зарплату для акции #МыВместе

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Свыше 200 топ-менеджеров российской атомной отрасли от ее верхнего «этажа» до руководителей отдельных предприятий приняли решение перечислить свою месячную зарплату в фонд волонтерской акции #МыВместе, направленной на поддержку пожилых и маломобильных граждан, а также медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации «Росатом».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:31 MSK, 23.04
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Источник: РИА Новости

В городах, где расположены предприятия атомной отрасли, уже развернута массовая волонтерская работа. Тысячи организованных, снабженных необходимыми средствами защиты добровольцев «атомных городов» оказывают помощь ветеранам и пожилым людям, отмечается в сообщении.

«Вместе с тем проблема короновируса — это проблема всей страны. Исходя из этого, руководство Росатома, включая генерального директора, его заместителей, руководителей дивизионов и крупнейших предприятий отрасли (всего более двухсот человек) приняло решение присоединиться к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и перечислить в фонд акции свою месячную зарплату», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что к инициативе руководителей отрасли уже присоединяются многие другие сотрудники атомной госкорпорации и ее предприятий, которые в зависимости от своих финансовых возможностей также приняли решение поддержать проект.

Организаторами акции взаимопомощи #МыВместе выступили всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты питания пожилым и маломобильным людям. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. В акции принимают участие уже свыше 90 тысяч волонтеров.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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