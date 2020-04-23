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10:15 (мск), источник: ТАСС

«Аэрофлот» сократит в мае полеты по России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания «Аэрофлот» в мае сократит количество полетов по внутрироссийским рейсам. Это следует из сообщения компании.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:31 MSK, 23.04
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Источник: Reuters

«Аэрофлот» вносит изменения в полетную программу по России на май, — говорится в сообщении компании. — Изменения связаны с ограниченным спросом на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения. Пассажирам отмененных рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы.

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