10:15 (мск), источник: ТАСС
«Аэрофлот» сократит в мае полеты по России
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания «Аэрофлот» в мае сократит количество полетов по внутрироссийским рейсам. Это следует из сообщения компании.
«Аэрофлот» вносит изменения в полетную программу по России на май, — говорится в сообщении компании. — Изменения связаны с ограниченным спросом на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения. Пассажирам отмененных рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы.