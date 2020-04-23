12:44 (мск), источник: Lenta.Ru
Богачи отдали миллионы долларов за бриллианты от скуки в самоизоляции
Cпециалист аукционного дома Sotheby’s Катарина Бекет (Catharine Becket) назвала суммы, потраченные миллионерами на бриллианты во время самоизоляции
По информации агентства, заскучавшие богачи раскупили на аукционах старинные ювелирные изделия за сотни тысяч долларов. С начала марта Sotheby’s провел несколько
Например, кольцо с алмазом 1930 года продали за 199 тысяч долларов (почти 15 миллионов рублей). Кольцо с желтым бриллиантом, изначально оцененное в 206 тысяч долларов (15,5 миллиона рублей), приобрели в итоге за 253 тысячи долларов (чуть больше 19 миллионов рублей). Пару бриллиантовых сережек с изумрудами бренда Graff продали за 60 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей), что почти вдвое превысило первоначальную цену.
В общей сложности объем продаж дома Sotheby’s составил 6,1 миллиона долларов (451 миллион рублей).
«Они носят свои громадные бриллианты дома, потому что это приносит им радость», — отметила Катарина Бекет. Она также сообщила, что ей удалось уговорить своего клиента выставить на аукцион ценный лот — бриллиантовый браслет Tutti Frutti 1930 года c разноцветными камнями бренда Cartier. Изначальная стоимость изделия составит 600 тысяч долларов (45 миллионов рублей). Специалист уверена, что «продажа онлайн пройдет очень успешно».
Ранее в апреле китайцы потратили миллионы долларов в первый день после отмены режима самоизоляции. Так, люксовый бутик Hermes в Гуанчжоу по случаю открытия выставил на продажу различные предметы роскоши: посуду, мебель, предметы из кожи, а также дорогие сумки, в частности украшенную бриллиантами «Гималайскую Birkin». По итогу дня выручка составила почти три миллиона долларов.