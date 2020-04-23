Минпромторг рассказал о запасах продуктов в России

«Не закончатся ли в магазинах продовольственные товары? Можно не волноваться. Ажиотажный спрос покупателей, возникший во второй половине марта 2020 года, спал, полки магазинов полны товаром, в большинстве регионов работают рынки и ярмарки. По экспертным данным, 50% домохозяйств сделали запасы продуктов питания длительного срока хранения более чем на 100 дней», — говорится в сообщении.
По данным министерства, ценовая ситуация на продовольствие стабильна и «не вызывает беспокойства».
«Торговые сети стараются сдерживать цены, учитывая то, что доходы населения не растут. Но нужно понимать, что ввиду повышения курса валют увеличиваются затраты производителей. Учитывая, что половина домохозяйств сделала значительные запасы, искусственно сдерживать цены — это прямой путь к разорению многих производителей», — объяснили в Минпромторге.
Трудности с доставкой товаров могут возникнуть в сфере
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 23 апреля, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 4774 — до 62773. За весь период в России выздоровели 4891 заболевших, зафиксировано 555 смертей, связанных с коронавирусом.