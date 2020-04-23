Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Почему аппараты ИВЛ важны во время пандемии COVID-19 Итальянские медики вынуждены выбирать, кого из пациентов подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких
Фоторепортажи
3135 лет перестройке и гласности
20Самые удивительные места на Земле
14:24 (мск), источник: RNS

Минпромторг рассказал о запасах продуктов в России

Ажиотажный спрос на продукты спал, 50% домохозяйств сделали запасы продуктов питания более чем на 100 дней, сообщает канал «стопкоронавирус.рф» со ссылкой на Минпромторг.

Коронавирус COVID-19
14:40 (мск)Том Хэнкс написал письмо мальчику Короне из Австралии
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:31 MSK, 23.04
Инфицировано62 773 +4 774
Скончалось555 +42
Выздоровело4 891 +471
Инфицировано2 647 512 +64 983
Скончалось184 372 +5 891
Выздоровело721 349 +26 025
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

«Не закончатся ли в магазинах продовольственные товары? Можно не волноваться. Ажиотажный спрос покупателей, возникший во второй половине марта 2020 года, спал, полки магазинов полны товаром, в большинстве регионов работают рынки и ярмарки. По экспертным данным, 50% домохозяйств сделали запасы продуктов питания длительного срока хранения более чем на 100 дней», — говорится в сообщении.

Новость
Производители продуктов просят правительство о моратории на скидки в магазинах

По данным министерства, ценовая ситуация на продовольствие стабильна и «не вызывает беспокойства».

«Торговые сети стараются сдерживать цены, учитывая то, что доходы населения не растут. Но нужно понимать, что ввиду повышения курса валют увеличиваются затраты производителей. Учитывая, что половина домохозяйств сделала значительные запасы, искусственно сдерживать цены — это прямой путь к разорению многих производителей», — объяснили в Минпромторге.

Трудности с доставкой товаров могут возникнуть в сфере онлайн-торговли в связи с закрытием торговых центров, на территории которых располагаются пункты выдачи заказов, добавили в министерстве.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 23 апреля, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 4774 — до 62773. За весь период в России выздоровели 4891 заболевших, зафиксировано 555 смертей, связанных с коронавирусом.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 15:00 MSK, 23.04
 Банки предупредили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Биолог заявила о необходимости человечеству изменить стратегию выживания
Коронавирус COVID-19
Ученые выяснили, что COVID-19 в Китае могли заразиться в разы больше людей, чем сообщалось
В России за сутки выявлено 4774 заразившихся коронавирусом, всего — 62 773
Заразить всех: где может сработать стратегия массового иммунитета в борьбе с коронавирусом
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом
Названы новые осложнения от коронавируса
ФСБ задержала экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Одинокий остров: Мон-Сен-Мишель превращается в город-призрак
Поберегите ваши деньги. Что не стоит покупать прямо сейчас?
Влияние БЦЖ на вероятность заражения коронавирусом опровергли
Здоровье
Обнаружены новые осложнения от коронавируса Заболевание может приводить к появлению тромбов в сосудах.
Hi-Tech
Назван самый опасный гаджет во время пандемии Некоторой техникой не стоит слишком активно пользоваться, несмотря на самоизоляцию
Горячие темы на Авто
Россия после короны. 258
О форуме и не только 194
Настоящие пропагандисты 146
Вождю сегодня 150! 92
Кино
Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии Перед съемками все участники выпуска сдали тесты на коронавирус
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Актер Константин Хабенский откровенно рассказал о младшей дочке Звезда российского кино умилил поклонников
Леди
21-летняя внучка Владимира Высоцкого очаровала сеть красотой Девушка стала настоящей красавицей.
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
У прикованной к постели Бабкиной диагностировали еще одно заболевание
Лолита попала в психбольницу
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь