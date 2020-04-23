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15:29 (мск), источник: Ведомости

Путин призвал не допускать накопления долгов, срывов и сбоев в работе банков

Президент Владимир Путин призвал не допускать срывов, сбоев и критического накопления плохих долгов на балансе банков. Для снижения рисков и «укрепления взаимного доверия участников экономической жизни», власти предусмотрели ряд инструментов, в том числе гарантии Минфина и ВЭБ. РФ по льготным кредитам и другим банковским продуктам, напомнил он во время совещания с руководителями крупнейших российских кредитных организаций.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:31 MSK, 23.04
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Источник: Пресс-служба Президента России

Путин попросил правительство, Центробанк (ЦБ) и банковское сообщество подумать о том, каким образом можно обеспечить надежность кредитных портфелей банков, не увеличивая нагрузку на заемщиков.

Банки уже взяли на себя убытки, связанные с антикризисной помощью клиентам, отметил Путин. Президент напомнил, что ранее правительство приняло пакет мер по поддержке российских семей, занятости и доходов. Программы льготного кредитования предусмотрены индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, системообразующим компаниям, сказал он, отметив, что важная роль в выполнении поставленных задач отводится банкам. Он призвал банки выполнять решения по льготным кредитам, а правительству и Центробанку поручил при необходимости и как можно скорее внести соответствующие изменения в законодательные акты.

Ранее правительство совместно с ЦБ, Сбербанком и ВТБ разработало программу кредитования бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей, из пострадавших отраслей (например, предприятий, связанных с авиаперевозками, гостиниц, спортклубов). ЦБ выдает банкам деньги под 4%, а бюджет субсидирует ставку до 0% в течение полугода. На программу выделено 150 млрд руб.

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