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15:49 (мск), источник: Ведомости

«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты топ-менеджеров

«Аэрофлот» из-за кризиса, вызванного коронавирусом, вынужден существенно сокращать затраты, сообщил его представитель.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:31 MSK, 23.04
Инфицировано62 773+4 774
Скончалось555+42
Выздоровело4 891+471
Инфицировано2 649 680+64 212
Скончалось184 643+5 798
Выздоровело721 531+25 354
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Источник: РИА "Новости"

С апреля авиакомпания решила сократить на 40% зарплаты топ-менеджерам и отказаться от всех некритичных закупок. На какой период введены ограничения, представитель не уточнил.

«Мы отказались от всех видов закупок, непосредственно не связанных с обеспечением производственной деятельности, оптимизацией затрат и безопасностью. Закупается только самое необходимое», — сказал представитель «Авиакомпании». Отменены, в том числе, все закупки автомобилей и медийные и рекламные контракты со СМИ.

В правление «Аэрофлота» входят девять человек — генеральный директор Виталий Савельев и восемь его заместителей. После 2016 г. «Аэрофлот» перестал публиковать данные о суммарном доходе правления и раскрывает только информацию о доходах всех топ-менеджеров группы, то есть самого «Аэрофлота» и его дочерних компаний.

В 2016 г. Савельев и его замы в общей сложности заработали 599 млн руб. с учетом премий. Размер окладов, а именно их принято решение сократить на 40%, не раскрывался.
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Ранее руководство лоукостера «Победа» (крупнейшая «дочка» Аэрофлота) после приостановки полетов в марте приняло решение полностью отказаться от апрельской зарплаты. В этом месяце бесплатно в «Победе» работают 18 топ-менеджеров, включая гендиректора компании Андрея Калмыкова.

Российские авиакомпании в конце марта были вынуждены полностью приостановить полеты за рубеж и сократить количество внутренних рейсов. По данным Международной ассоциации аэропортов, внутренний трафик российских авиаперевозчиков в первую неделю апреля упал в 10 раз относительно аналогичных дат прошлого года, во вторую-третью — в 15—20 раз. На этой неделе трафик стабильно ниже прошлогоднего в 20 раз.

В мае «Аэрофлот» рассчитывает увеличить число внутренних рейсов, поскольку ожидается ослабление карантинных мер, сказал ранее «Ведомостям» источник, близкий к группе. Международная ассоциация аэропортов ожидает, что спрос на перелеты начнет восстанавливаться только в июне.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 16:40 MSK, 23.04
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