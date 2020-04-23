«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты топ-менеджеров

С апреля авиакомпания решила сократить на 40% зарплаты
«Мы отказались от всех видов закупок, непосредственно не связанных с обеспечением производственной деятельности, оптимизацией затрат и безопасностью. Закупается только самое необходимое», — сказал представитель «Авиакомпании». Отменены, в том числе, все закупки автомобилей и медийные и рекламные контракты со СМИ.
В правление «Аэрофлота» входят девять человек — генеральный директор Виталий Савельев и восемь его заместителей. После 2016 г. «Аэрофлот» перестал публиковать данные о суммарном доходе правления и раскрывает только информацию о доходах всех
Ранее руководство лоукостера «Победа» (крупнейшая «дочка» Аэрофлота) после приостановки полетов в марте приняло решение полностью отказаться от апрельской зарплаты. В этом месяце бесплатно в «Победе» работают 18
Российские авиакомпании в конце марта были вынуждены полностью приостановить полеты за рубеж и сократить количество внутренних рейсов. По данным Международной ассоциации аэропортов, внутренний трафик российских авиаперевозчиков в первую неделю апреля упал в 10 раз относительно аналогичных дат прошлого года, во
В мае «Аэрофлот» рассчитывает увеличить число внутренних рейсов, поскольку ожидается ослабление карантинных мер, сказал ранее «Ведомостям» источник, близкий к группе. Международная ассоциация аэропортов ожидает, что спрос на перелеты начнет восстанавливаться только в июне.