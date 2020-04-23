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15:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок

Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19. Так, в гипермаркетах Globus запрещают посещать магазины без медицинских масок, которые предлагают приобрести на входе. Аналогичные ограничения планирует ввести и сеть Billa. Мера вряд ли скажется на трафике в магазинах, но может негативно отразиться на лояльности покупателей, предупреждают эксперты.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О том, что в сети гипермаркетов Globus начал действовать запрет на посещение магазинов без медицинских масок «Ъ» сообщил один из покупателей. По его словам, тем, у кого маски с собой не оказалось, изделие предлагают приобрести на входе за 30 руб. В Globus подтвердили «Ъ», что тестируют это нововведение в магазине в Красногорске, чтобы оценить процесс и возможные сложности. В ближайшее время такой формат посещения планируется ввести во всех магазинах сети, сказали там. По собственным данным, сегодня Globus управляет 17 гипермаркетами в России.

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«Уже несколько недель наши сотрудники работают в масках. И ровно столько же мы получаем предложения и даже требования от покупателей ограничить нахождение людей без этих средств индивидуальной защиты в торговом зале», — говорят в Globus, добавляя, что такими средствами могут также выступать и шарфы, и платки.

В сети Billa сообщили «Ъ», что также намерены ввести обязательное ношение масок покупателями при посещении магазинов. Там утверждают, что в каждой торговой точке будет организован специальный контроль. Кроме того, для покупателей старше 65 лет будут установлены специальные часы посещения — с 9 до 10 часов утра.

В «Ленте» говорят, что рекомендуют покупателям носить маски, однако не запрещают находиться в магазине без них: «У нас нет таких полномочий». В «Азбуке вкуса» сообщили, что на прошлой неделе начали давать покупателям в масках бонусы на карту лояльности «Вкусомания». Запрет на посещение без масок там вводить пока не планируют. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магните», Auchan и Metro «Ъ» оперативно не ответили.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров сомневается, что запрет на посещение без защитных средств плохо скажется на трафике Globus: «Если покупатель доехал до гипермаркета, он скорее всего не откажется от посещения даже если потребуется приобрести маску».

Но мера может оказать негативный эффект на лояльность некоторых потребителей, которые расценят это как своего рода «покупку билета в магазин» и ограничение личной свободы, предупреждает Бурмистров.
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Кроме того, добавляет он, отрицательные последствия могут быть с точки зрения PR, так как такой прецедент вызовет большой интерес СМИ, а трактовка ими запрета может быть очень разной. В Globus подтверждают, что есть «различные опасения» в связи с мерой.

Адвокат, партнер АБ «Бишенов и партнеры» Анжелика Решетникова полагает, что правовым основанием для введения этих мер может быть, например, внесение их в публичный договор с уведомлением покупателей через сообщение на главной странице сайта. Такое сообщение действительно появилось на сайте Globus. Кроме того, Решетникова считает важным, что сеть не ставит в обязанность пресечение именно в респираторах и медицинских масках, а просит посетителей использовать любые средства защиты дыхательных путей, включая шарфы, платки, и продает одноразовые маски при входе.

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