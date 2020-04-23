Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок

О том, что в сети гипермаркетов Globus начал действовать запрет на посещение магазинов без медицинских масок «Ъ» сообщил один из покупателей. По его словам, тем, у кого маски с собой не оказалось, изделие предлагают приобрести на входе за 30 руб. В Globus подтвердили «Ъ», что тестируют это нововведение в магазине в Красногорске, чтобы оценить процесс и возможные сложности. В ближайшее время такой формат посещения планируется ввести во всех магазинах сети, сказали там. По собственным данным, сегодня Globus управляет 17 гипермаркетами в России.
«Уже несколько недель наши сотрудники работают в масках. И ровно столько же мы получаем предложения и даже требования от покупателей ограничить нахождение людей без этих средств индивидуальной защиты в торговом зале», — говорят в Globus, добавляя, что такими средствами могут также выступать и шарфы, и платки.
В сети Billa сообщили «Ъ», что также намерены ввести обязательное ношение масок покупателями при посещении магазинов. Там утверждают, что в каждой торговой точке будет организован специальный контроль. Кроме того, для покупателей старше 65 лет будут установлены специальные часы посещения — с 9 до 10 часов утра.
В «Ленте» говорят, что рекомендуют покупателям носить маски, однако не запрещают находиться в магазине без них: «У нас нет таких полномочий». В «Азбуке вкуса» сообщили, что на прошлой неделе начали давать покупателям в масках бонусы на карту лояльности «Вкусомания». Запрет на посещение без масок там вводить пока не планируют. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магните», Auchan и Metro «Ъ» оперативно не ответили.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров сомневается, что запрет на посещение без защитных средств плохо скажется на трафике Globus: «Если покупатель доехал до гипермаркета, он скорее всего не откажется от посещения даже если потребуется приобрести маску».
Кроме того, добавляет он, отрицательные последствия могут быть с точки зрения PR, так как такой прецедент вызовет большой интерес СМИ, а трактовка ими запрета может быть очень разной. В Globus подтверждают, что есть «различные опасения» в связи с мерой.
Адвокат, партнер АБ «Бишенов и партнеры» Анжелика Решетникова полагает, что правовым основанием для введения этих мер может быть, например, внесение их в публичный договор с уведомлением покупателей через сообщение на главной странице сайта. Такое сообщение действительно появилось на сайте Globus. Кроме того, Решетникова считает важным, что сеть не ставит в обязанность пресечение именно в респираторах и медицинских масках, а просит посетителей использовать любые средства защиты дыхательных путей, включая шарфы, платки, и продает одноразовые маски при входе.
Анатолий Костырев, Халиль Аминов, Александра Мерцалова