Банки рассказали о новых уловках мошенников

Так, в пресс-службе Сбербанка сообщили о попытках мошенников выяснить персональные данные клиентов, а затем оформить на них онлайн-кредиты. «Мошенники при обзвоне могут использовать самые разные предлоги, в том числе актуальную повестку — получение фейковых пропусков на передвижение по городу, приглашения пройти медосмотр или сдать анализ на COVID-19», — рассказали в Сбербанке.
В банке заверили, что используют различные способы аутентификации клиента, «поэтому любые попытки мошенников оформить кредит на чужое имя пресекаются». При этом в Сбербанке указали, что такие намерения использовать чужие персональные данные для оформления онлайн-кредита носят единичный характер.
Другие банки, среди которых — Райффайзенбанк, банк «Зенит», «Открытие», Промсвязьбанк (ПСБ) сообщили, что не сталкивались с такими случаями мошенничества. В Росбанке заявили, что не наблюдают значительного роста числа мошеннических действий, в том числе в части оформления несанкционированных онлайн-кредитов в отношении клиентов банка в первой половине апреля относительно марта.
«При этом в текущей обстановке пандемии COVID-19 мы фиксируем появление новых способов совершения мошеннических атак с использованием социальной инженерии, в том числе использование фишинговых страниц, якобы показывающих клиентам зоны для перемещений, или рассылки СМС с требованиями об оплате штрафов за нарушение режима изоляции и тому подобное», — рассказал директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
В ПСБ сообщили о росте числа обращений клиентов, столкнувшихся со звонками мошенников. В основном преступники используют уже известный прием: под видом банковских сотрудников звонят клиентам и пытаются выманить реквизиты карты и смс-пароли от банка.
В банке заверяют, что попытки мошенников «в подавляющем большинстве безуспешны».
Накануне ВТБ сообщил, что число попыток совершения мошенничества в отношении клиентов банка на фоне введения режима самоизоляции в первой половине апреля выросло по сравнению с аналогичным периодом марта более чем на 15%. Среди сценариев мошенничества — звонки клиентам якобы от имени банка с сообщением о необходимости срочно остановить платеж или сообщения об открытом кредите, который можно быстро аннулировать.
На прошлой неделе Сбербанк и ВТБ зафиксировали случаи мошеннических действий в рамках оформления QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и области в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Аферисты под видом социальных работников обращались к банковским клиентам, особенно — людям пожилого возраста, с предложением «помочь» оформить необходимое разрешение. При этом истинной целью звонка является получение персональных данных собеседника, чтобы украсть деньги клиента.