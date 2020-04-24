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04:29 (мск), источник: Известия

Саудовские танкеры изменят маршрут в случае запрета США на импорт нефти

Пока нефтяные танкеры, принадлежащие Саудовской Аравии, направляются в США, власти королевства изучают возможность их перенаправления, если американский президент Дональд Трамп решит ограничить импорт нефти из этой ближневосточной страны, сообщило агентство Reuters.

Источник: Reuters

Согласно информации источников агентства, 19 супертанкеров, каждый из которых способен перевозить 2 млн баррелей нефти, должны прибыть в ближайшие недели в США. Еще три танкера, также зафрахтованные Саудовской Аравией, в настоящее время стоят на якоре за пределами американских портов.

Министр энергетики Соединенных Штатов Дэн Бруйетт во вторник сообщил, что Трамп рассматривает различные варианты действий для поддержки нефтегазового сектора страны, включая запрет на импорт нефти из Саудовской Аравии.

Американский сенатор Тед Круз из нефтедобывающего штата Техас заявил во вторник в Twitter: «Мое сообщение саудовцам: поверните танкеры к черту».

По данным Управления энергетической информации США (EIA), на западное побережье США приходится около половины всего импорта саудовской нефти. По информации агентства, на 17 апреля склад был заполнен уже на 66%.

Нефтяные трейдеры в странах Европы и Азии, чье мнение также приводит Reuters, ожидают, что саудиты попытаются перенаправить танкеры на другие рынки, что окажет огромное давление на резервуары-хранилища в этих двух регионах.

Вашингтон считает первостепенной задачей сохранение энергонезависимости США. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает Argus Media со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина.

Ранее, 22 апреля, американский лидер заявил, что для стабилизации ситуации на рынке нефти необходимо возобновить экономическую активность страны.

В минувший понедельник резко обвалилась цена на американскую нефть WTI. Сначала цена достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила свое падение.

В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого стала отрицательной. В минимуме торгов стоимость майского фьючерса WTI составила минус $40,32 за баррель.

Обвал цен на нефть: причины и последствия
Во время загрузки произошла ошибка.
04:31 (мск)© Ньюстюб
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