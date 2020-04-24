Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Путин отчитал банки за пустые обещания По словам президента, мало объявить о принятых решения, нужно еще их и реализовать
Фоторепортажи
26«Лучше меньше, да лучше»
31Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
08:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Deutsche Bank ожидает исчерпания ФНБ через два года при цене Urals в $15

Ликвидные ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ могут быть исчерпаны за два года, если все это время цена российской нефти Urals будет сохраняться на уровне $15 за баррель, говорится в обзоре Deutsche Bank (есть у «Ъ»). Минфин говорил, что ФНБ сможет в течение шести-десяти лет покрывать потери бюджета от падения цен на нефть до $25−30. 22 апреля цена Urals упала до уровня 1999 года, достигнув $11,59.

Источник: AP 2020

По подсчетам Deutsche Bank, в марте ликвидная часть ФНБ составляла $150 млрд. Эта сумма должна снизиться примерно до $120 млрд после покупки правительством доли Сбербанка у Центробанка, считают эксперты.

«При цене Urals в $15 этой суммы было бы достаточно для покрытия дефицита доходов от нефти в течение чуть более двух лет, но этот срок утроился бы (до шести лет.— “Ъ”), если бы цена Urals была на уровне $30», — заявили в Deutsche Bank.

Эксперты считают, что в целом России хватит «фискальных буферов», чтобы справиться с «временным шоком» от падения цен на нефть. Но, как отмечают в Deutsche Bank, в совокупности с экономическим ущербом от коронавируса фискальное пространство (резерв бюджета правительства, который могут использовать без ущерба для стабильности экономики) будет значительно ограничено, особенно в случае медленного восстановления цен на нефть.

В апреле глава Минфина Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года ФНБ уменьшится до 7 трлн руб., но ресурсов фонда будет достаточно до 2024 года при текущих ценах на нефть. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
«Кто-то зарабатывает на таком падении»: почему нефть снова дешевеет?Цена фьючерсов Brent во вторник опускалась ниже $18, а цена на Urals — ниже $10
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
 Последние данные по коронавирусу
Путин произвел громкую отставку
Дипломаты сочли блокировку российской резолюции кощунством
Умерла создатель конфет «Птичье молоко»
СМИ рассказало о гигантских очередях из голодных американцев
Врачи рассказали о «булыжниках» на снимках легких при COVID-19
Врач назвал условия достижения плато по заболеваемости COVID-19
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
Здоровье
Обнаружены новые осложнения от коронавируса Заболевание может приводить к появлению тромбов в сосудах.
Hi-Tech
Царь-планшет с беспроводной зарядкой на треть дешевле iPad Pro Профессиональный планшет для всех.
Авто
Водителям придется ездить по пропускам в 21 регионе России Московское решение борьбы с коронавирусом будет постепенно распространяться по стране
Кино
15 лет Comedy Club: как изменились звезды популярного шоу Смотрите, какими были Павел Воля, Гарик Харламов и другие резиденты, и какими стали, — в фотогалерее «Кино Mail.ru»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
10-летняя дочка Брежневой сделала макияж «под закат» В сети обсуждают яркий мейкап девочки
Леди
Ксения Собчак разочаровала сеть неудачным нарядом Телеведущую раскритиковали за странное сочетание в одежде.
Новости партнеров
Лолита попала в психбольницу
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
У прикованной к постели Бабкиной диагностировали еще одно заболевание
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь