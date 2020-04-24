Deutsche Bank ожидает исчерпания ФНБ через два года при цене Urals в $15

По подсчетам Deutsche Bank, в марте ликвидная часть ФНБ составляла $150 млрд. Эта сумма должна снизиться примерно до $120 млрд после покупки правительством доли Сбербанка у Центробанка, считают эксперты.
«При цене Urals в $15 этой суммы было бы достаточно для покрытия дефицита доходов от нефти в течение чуть более двух лет, но этот срок утроился бы (до шести лет.— “Ъ”), если бы цена Urals была на уровне $30», — заявили в Deutsche Bank.
Эксперты считают, что в целом России хватит «фискальных буферов», чтобы справиться с «временным шоком» от падения цен на нефть. Но, как отмечают в Deutsche Bank, в совокупности с экономическим ущербом от коронавируса фискальное пространство (резерв бюджета правительства, который могут использовать без ущерба для стабильности экономики) будет значительно ограничено, особенно в случае медленного восстановления цен на нефть.
В апреле глава Минфина Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года ФНБ уменьшится до 7 трлн руб., но ресурсов фонда будет достаточно до 2024 года при текущих ценах на нефть. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.