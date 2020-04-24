На фоне кризиса россияне стали чаще закрывать кредиты досрочно

По мнению опрошенных изданием экспертов, россияне стараются избавиться от долгов на фоне экономической нестабильности в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
«Можно говорить о новом, более высоком уровне полностью досрочно погашенных кредитов по сравнению с 2019 годом. Аналогичные показатели встречались всего два месяца в 2018 году — в мае и июле», — сказал РБК генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
По мнению экспертов, волна досрочного погашения кредитов также может быть связана с поздними выплатами годовых премий и рефинансированием старых кредитов с целью увеличения лимитов и сроков.