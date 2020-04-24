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11:00 (мск), источник: Коммерсантъ

На фоне кризиса россияне стали чаще закрывать кредиты досрочно

В марте количество погашенных досрочно потребительских кредитов заметно выросло, сообщил РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

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Источник: РИА "Новости"

По мнению опрошенных изданием экспертов, россияне стараются избавиться от долгов на фоне экономической нестабильности в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

«Можно говорить о новом, более высоком уровне полностью досрочно погашенных кредитов по сравнению с 2019 годом. Аналогичные показатели встречались всего два месяца в 2018 году — в мае и июле», — сказал РБК генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

По данным бюро, в марте россияне досрочно закрыли 1,41 млн кредитов. В большинстве своем клиенты банка гасили кредиты наличными, ссуды на покупку товаров и задолженности по кредитным картам. Также досрочно было выплачено около 27,3 тыс. ипотечных ссуд.

По мнению экспертов, волна досрочного погашения кредитов также может быть связана с поздними выплатами годовых премий и рефинансированием старых кредитов с целью увеличения лимитов и сроков.

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