Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%

ЦБ в прошлом году суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а на первом заседании 2020 года — еще на 0,25 процентного пункта. Однако затем в цикл смягчения денежно-кредитной политики вмешался коронавирус: на фоне усилившейся неопределенности в связи с пандемией и обвалом цен на нефть регулятор в марте взял паузу. При этом за неделю до апрельского заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала сигнал, что регулятор обдумывает возвращение к смягчению денежно-кредитной политики.
После этого опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки сразу на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.
Основной причиной возвращения Банка России к циклу снижения эксперты называли угрозу российской экономике от коронавируса, отмечая, что такую возможность регулятору предоставляют по-прежнему низкие уровни инфляции.
«Совет директоров Банка России 24 апреля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых», — сообщил регулятор в пресс-релизе.