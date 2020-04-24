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13:37 (мск), источник: РИА Новости

Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года — начала 2014 года, следует из заявления регулятора. Решение совпало с ожиданиями рынка.

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Источник: РИА Новости

ЦБ в прошлом году суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а на первом заседании 2020 года — еще на 0,25 процентного пункта. Однако затем в цикл смягчения денежно-кредитной политики вмешался коронавирус: на фоне усилившейся неопределенности в связи с пандемией и обвалом цен на нефть регулятор в марте взял паузу. При этом за неделю до апрельского заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала сигнал, что регулятор обдумывает возвращение к смягчению денежно-кредитной политики.

После этого опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки сразу на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.

Основной причиной возвращения Банка России к циклу снижения эксперты называли угрозу российской экономике от коронавируса, отмечая, что такую возможность регулятору предоставляют по-прежнему низкие уровни инфляции.

«Совет директоров Банка России 24 апреля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых», — сообщил регулятор в пресс-релизе.

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