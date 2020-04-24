ЦБ ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2020 году

«Произойдет снижение ВВП во втором квартале текущего года с постепенным восстановлением экономической активности по мере нормализации ситуации с распространением коронавируса и смягчения большинства ограничительных мер в России и в мире», — говорится в сообщении регулятора.
По оценкам ЦБ, после падения восстановительный рост ВВП России в 2021 году ожидается на уровне 2,8−4,8%, в 2022 году — на уровне 1,5−3,5%. В базовом прогнозе ЦБ заложена средняя цена нефти марки Urals в $27 за баррель в 2020 году и ее последующее повышение до $35 и $45 за баррель в 2021 и 2022 годах.
Основными факторами, повлиявшими на рост российской экономики, в ЦБ назвали ограничительные меры по борьбе с пандемией, падение спроса и снижение цен на нефть и на другие экспортные товары, снижение деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности, а также ухудшение настроений и ожиданий бизнеса.
В регуляторе уточнили, что динамика восстановления экономики будет в значительной мере зависеть от масштаба и эффективности мер, принимаемых правительством и Банком России для смягчения последствий пандемии.
Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал падение ВВП России на 5,5% в 2020 году. Рейтинговое агентства АКРА предполагает падение показателя на 4−4,5%, агентство Fitch — на 3,3%.
Сегодня, 24 апреля, для поддержки российской экономики ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки на 50 б.п. до 5,5%. На прошлом заседании совета директоров Банк России сохранил ставку на уровне 6%.