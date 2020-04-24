Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%, до 5,5%. Последний раз на таком уровне показатель был в 2014 году. Регулятор допустил дальнейшее понижение ставки на одном из ближайших заседаний. Новые оценки ЦБР базируются на среднегодовой цене нефти марки Urals в 27 долларов за баррель и предполагают сжатие ВВП РФ на 4−6% по итогам года с последующим ростом показателя на 2,8−4,8% в следующем году и на 1,5−3,5% в 2022 году.
Ключевая ставка — главный инструмент денежно-кредитной политики Центробанка, по ней регулятор предоставляет деньги банкам. Ориентируясь на нее, финансовые учреждения устанавливают ставки по кредитам и депозитам, а еще ставка влияет на курс рубля. Что изменится после ее снижения, АиФ.ru узнал у экспертов.
Подешевеют ли кредиты и вклады?
Как полагает член генерального совета общественной организации «Деловая Россия» Павел Гагарин, после снижения ключевой ставки коммерческие банки вряд ли начнут массово снижать проценты по выдаваемым кредитам.
Да и люди вряд ли побегут брать эти самые кредиты, поэтому на экономику влияние от понижения ставки будет минимальным. В основном это мера декларативная, это про снятие какого-то напряжения: Центробанк идет навстречу экономике, снижая ставку. Смысл в этом.
А вот проценты по вкладам финансовые учреждения, скорее всего, понизят. «Снижение ключевой ставки — это как раз хороший повод для банков понизить процентную ставку по вкладам. Может быть, ставки по депозитам будут снижены у тех финансовых организаций, которые не боятся оттока денежных средств своих клиентов. А те, кто боится, потому что у них не все хорошо с текущей ликвидностью, скорее всего, понижать не будут. Для устойчивых коммерческих банков, особенно государственных, которые рассчитывают на господдержку, скорее всего, снижение ключевой ставки будет поводом для снижения процентных ставок по депозитам», — рассуждает Гагарин.
По мнению руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, снижение ставок по депозитам будет сдерживаться желанием коммерческих банков сохранять депозитную базу.
По кредитам ставки, вероятно, не упадут из-за возросших рисков неплатежеспособности заемщиков.
«Смягчение монетарных условий пойдет на пользу банкам, которые смогут получить более дешевое финансирование и уменьшить давление на капитал в условиях необходимого увеличения резервирования под потери по ссудам», — считает эксперт.
Снижение ключевой ставки позволит банкам сохранить прибыльность по недавно анонсированным льготным программам ипотечного кредитования по ставке 6,5% годовых, добавляет он.
Рубль укрепится или ослабнет?
Со снижением ключевой ставки падает привлекательность рубля для иностранных инвесторов, которые зарабатывают на разнице процентных ставок (их еще называют кэрри-трейдерами). Понижение ставки может вызвать отток кэрри-трейдеров с российского рынка: они будут выходить из рублевых инструментов, повышая спрос на доллары и евро. Таким образом, курс рубля может снизиться.
«Действительно, это может спровоцировать еще небольшое падение рубля по отношению к доллару, и поэтому снижение ключевой ставки не будет долгосрочным. Скорее всего, ее потом придется опять поднимать, чтобы не разгонять падение рубля. Либо Центральному банку придется после снижения ключевой ставки торговать на рынке долларами, чтобы компенсировать таким образом возможное падение рубля, но, думаю, вряд ли это возможно», — отмечает Павел Гагарин.
С другой стороны, после решения ЦБ рубль укрепился на 0,6%. Как замечает Михаил Коган, сегодня на рынке энергоносителей складывается благоприятная ситуация: котировки растут высокими темпами.
«В настоящий момент риски для рубля проистекают больше от смены настроений на финансовых рынках и динамики цен на нефть, нежели от действий Центрального банка», — объясняет он.