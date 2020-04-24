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17:08 (мск), источник: ТАСС

Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:31 MSK, 24.04
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Источник: РИА "Новости"
Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к «взрыву» инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить.
Эльвира Набиуллина
глава ЦБ РФ

Ранее глава регулятора уже заявляла, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Набиуллина подчеркивала, что правительство РФ уже использует меры адресной поддержки, увеличивая размер пособий по безработице и выдавая гранты компаниям для выплаты зарплат.

Говоря об инфляции, Набиуллина отметила, что ЦБ видит риски отклонения от цели в 4% в 2021 году и на среднесрочном горизонте. «По нашим оценкам, смягчение денежно-кредитной политики необходимо для поддержания годовой инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте. Падение внутреннего и внешнего спроса в текущем году будет существенно сдерживать инфляцию, что без дополнительных мер денежно-кредитной политики создает риски ее значительного отклонения вниз в 2021 году и на среднесрочном горизонте», — сказала она.

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