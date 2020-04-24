Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к «взрыву» инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить.
Эльвира Набиуллинаглава ЦБ РФ
Ранее глава регулятора уже заявляла, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Набиуллина подчеркивала, что правительство РФ уже использует меры адресной поддержки, увеличивая размер пособий по безработице и выдавая гранты компаниям для выплаты зарплат.
Говоря об инфляции, Набиуллина отметила, что ЦБ видит риски отклонения от цели в 4% в 2021 году и на среднесрочном горизонте. «По нашим оценкам, смягчение денежно-кредитной политики необходимо для поддержания годовой инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте. Падение внутреннего и внешнего спроса в текущем году будет существенно сдерживать инфляцию, что без дополнительных мер денежно-кредитной политики создает риски ее значительного отклонения вниз в 2021 году и на среднесрочном горизонте», — сказала она.