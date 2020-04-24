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18:55 (мск), источник: Ведомости

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса приводят к потерям в российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-24».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:31 MSK, 24.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 744 511+79 389
Скончалось192 982+6 851
Выздоровело752 819+25 649
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Источник: РИА "Новости"

По прогнозам министра, дефицит бюджета в 2020 г. может составить до 5% ВВП. При этом Решетников отметил, что меры поддержки российской экономики сопоставимы с мерами других стран. Дефицит федерального бюджета правительство будет закрывать за счет накопленных резервов и за счет заимствований, отметил министр.

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По прогнозам ЦБ, в 2020 г. российская экономика упадет на 4−6%, при этом еще зимой регулятор рассчитывал на рост экономики на 1,5−2%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что самое сильное падение ожидается во II квартале, оно может достигать 8% ВВП. Регулятор ждет, что в 2021 г. ВВП вырастет от 2,8 до 4,8%, а затем вернется к более слабому росту в 1,5−3,5%.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ранее давал похожий прогноз. По его оценке, снижение ВВП России может составить 3−5% «в умеренном варианте», но не исключил возможное падение на 8%, как это было в 2009 г. Эксперты ВШЭ назвали такую оценку эмоциональной. По их мнению, если осенью не начнется вторая волна пандемии коронавируса, то сокращение ВВП страны будет в интервале 3,8−4,2%.

24 апреля ЦБ объявил о снижении ключевой ставки на 50 б.п. до 5,5% годовых. На прошлом заседании совета директоров ставку сохранили на уровне 6%.

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