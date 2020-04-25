Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для МСП пострадавших отраслей

«Малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов МСП, указывают в кабмине. «После этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года», — поясняется в сообщении.
В правительстве напомнили, что в число пострадавших отраслей входят общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм.
Налоговые каникулы и отсрочки по страховым взносам входят в первый пакет мер помощи экономике.
16 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству до 30 апреля предоставить отсрочку предприятиям малого и среднего бизнеса, вынужденным прекратить свою работу