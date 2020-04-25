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11:51 (мск), источник: ТАСС

Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для МСП пострадавших отраслей

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/ — Отсрочка по выплатам будет действовать 4−6 месяцев.

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Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий (МСП) в пострадавших отраслях, следует из постановления правительства. Документ опубликован на сайте кабмина.

«Малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что отсрочка по выплатам будет действовать 4−6 месяцев, после этого бизнес сможет производить выплаты в течение года.
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Мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов МСП, указывают в кабмине. «После этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года», — поясняется в сообщении.

В правительстве напомнили, что в число пострадавших отраслей входят общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм.

Налоговые каникулы и отсрочки по страховым взносам входят в первый пакет мер помощи экономике.

16 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству до 30 апреля предоставить отсрочку предприятиям малого и среднего бизнеса, вынужденным прекратить свою работу из-за режима повышенной готовности, полугодовую отсрочку по уплате страховых взносов.

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