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12:35 (мск), источник: ТАСС

Греф заявил, что кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/ — Глава Сбербанка подчеркнул, что эта сумма им не компенсируется.

Источник: РИА "Новости"

Кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика.» на телеканале «Россия-1».

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«Реструктуризация для физических лиц кредитов пользуется огромной популярностью, и у нас уже сотни тысяч заявок на реструктуризацию. Шесть месяцев каникул, которые предоставляются по кредитам ипотечным, потребительским кредитам и по кредитным картам, не принесут банкам обслуживания процентов, и эта сумма не компенсируется, поэтому для банков это болезненная мера, в целом, мы посчитали, банкам она обойдется примерно в 160 млрд рублей», — отметил Греф.

Глава госбанка также сообщил, что спрос на реструктуризацию кредитов малым и средним предприятиям высок.

«Особым спросом пользуются сейчас кредиты под 0%, мы одобрили уже более 5 тысяч заявок, а в целом эти кредиты доступны по нашей клиентской базе более 50 тыс. предпринимателей. И уже выдано более 1,5 тысяч кредитов», — отметил он.

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