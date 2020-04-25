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14:48 (мск), источник: Известия

Орешкин назвал кризис из-за COVID-19 самым тяжелым со Второй мировой войны

Из-за пандемии коронавируса мир переживает кризис, которого не было со временем Второй мировой войны. Таким мнением в субботу, 25 апреля, поделился помощник президента РФ Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:31 MSK, 25.04
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Выздоровело798 114+49 238
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Источник: РИА "Новости"

Он подчеркнул, что текущий кризис уникальный и обладает тремя особенностями.

«Первое — это синхронность. Он, на самом деле, влияет практически на все страны мира. Второе — это быстрота, мы видим, как быстро растет безработица в разных странах, такой серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени», — сказал Орешкин.

Третий — это глубина, падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем оно было в кризис 2008—2009 годов, по сути, это кризис таких объемов впервые со Времен второй мировой войны.
Максим Орешкин
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Накануне, 24 апреля, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российская экономика теряет около 100 млрд рублей в день из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса.

В конце марта Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш озвучил аналогичную позицию, которой придерживается Орешкин. В частности глава ООН тоже заявил, что вызванный коронавирусом мировой кризис — самый тяжелый со времен Второй мировой войны.

Международное агентство Fitch считает, что из-за пандемии коронавируса мировой ВВП в 2020 году снизится на $2,8 трлн (3,9%) В частности, в еврозоне ВВП сократится на 7%, в США — на 5,6%, в Великобритании — на 6,3%, а в России — на 3,3%

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