Орешкин назвал кризис из-за COVID-19 самым тяжелым со Второй мировой войны

14:48 (мск), источник: Известия
Он подчеркнул, что текущий кризис уникальный и обладает тремя особенностями.
«Первое — это синхронность. Он, на самом деле, влияет практически на все страны мира. Второе — это быстрота, мы видим, как быстро растет безработица в разных странах, такой серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени», — сказал Орешкин.
Третий — это глубина, падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем оно было в кризис 2008—2009 годов, по сути, это кризис таких объемов впервые со Времен второй мировой войны.
Накануне, 24 апреля, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российская экономика теряет около 100 млрд рублей в день
В конце марта Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш озвучил аналогичную позицию, которой придерживается Орешкин. В частности глава ООН тоже заявил, что вызванный коронавирусом мировой кризис — самый тяжелый со времен Второй мировой войны.
Международное агентство Fitch считает, что