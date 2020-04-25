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18:23 (мск), источник: РИА Новости

Безработица в России может подскочить до 7−8%, заявил Кудрин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — РИА Новости. Безработица в России на фоне коронавируса может подскочить до 7−8%, в худшем варианте — до 10% от экономически активного населения, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:31 MSK, 25.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 840 830+95 153
Скончалось199 272+6 230
Выздоровело803 139+49 862
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Источник: РИА Новости

«Пока — как ни странно, даже несмотря на вот уже переход в очень серьезную стадию кризиса, у нас минимальное количество зарегистрированных безработных. У нас 0,7% безработных от количества экономически активного населения. Это — зарегистрированных. Если считать по другим меркам, по меркам Международной организации труда, у нас 4,5% безработных», — сказал Кудрин в эфире телеканала «Россия 1».

По данным Росстата, уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в марте 2020 года составил 4,7%.

«Безработица сможет скакнуть до 7−8%, в худшем варианте — до 10% от экономически активного населения, это от 6 до 9 миллионов человек», — сказал глава Счетной палаты.

По его словам, государство уже сделало первый очень серьезный шаг, подняв пособие по безработице до прожиточного минимума. «Это правильно, это забота», — добавил Кудрин.

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