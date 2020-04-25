Безработица в России может подскочить до 7−8%, заявил Кудрин

18:23 (мск), источник: РИА Новости
«Пока — как ни странно, даже несмотря на вот уже переход в очень серьезную стадию кризиса, у нас минимальное количество зарегистрированных безработных. У нас 0,7% безработных от количества экономически активного населения. Это — зарегистрированных. Если считать по другим меркам, по меркам Международной организации труда, у нас 4,5% безработных», — сказал Кудрин в эфире телеканала «Россия 1».
«Безработица сможет скакнуть до 7−8%, в худшем варианте — до 10% от экономически активного населения, это от 6 до 9 миллионов человек», — сказал глава Счетной палаты.
По его словам, государство уже сделало первый очень серьезный шаг, подняв пособие по безработице до прожиточного минимума. «Это правильно, это забота», — добавил Кудрин.