Кудрин, Орешкин и Греф обрисовали планы спуска с пика

По его словам, этот пик — более выраженный, чем в любом обычном кризисе: целый ряд отраслей сейчас потеряли всех или почти всех своих потребителей, как минимум 90 процентов спроса на свою продукцию или услуги.
По мнению помощника президента РФ Максима Орешкина, сейчас главное — сохранить как можно больше компаний, бизнесов, рабочих коллективов, чтобы в стадии восстановления они могли быстро вернуться к нормальному образу жизни и нормальной работе.
Что касается сроков восстановления, то в некоторых отраслях этот процесс может занять и год, и больше, считает Кудрин.
Сейчас, по его словам, нужно бросить на это большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или некие продовольственные пакеты.
«Безусловно одно: мы его пройдем все вместе, в лучшем или худшем варианте. Страны вернутся к своей обычной жизни», — отметил Кудрин.
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, в зависимости от длины нынешнего кризиса можно будет и прогнозировать, сколько времени понадобится на восстановление. Однако в любом случае восстановление «займет значительно более длинный срок, чем мы предполагали в самом начале», говорит он.
«И если этот кризис продлится год или дольше, то, я боюсь, у нас уйдет значительное количество лет для того, чтобы вернуться к докризисным параметрам. Это серьезный вызов всем», — добавил Греф.