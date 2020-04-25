Помощник Путина рассказал, что ждет Россию после пандемии

«У России есть все ресурсы для того, чтобы восстановление из текущего экономического кризиса было максимально быстрым», — сказал Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».
По его мнению, нынешний кризис масштабнее мирового финансового кризиса 2008−2009 годов.
«Здесь мы видим, что российская экономика подошла гораздо более подготовленной к этой ситуации, поэтому есть ресурсы, которые позволяют купировать часть проблем. Но глубина мирового кризиса настолько сильная, что полностью остаться таким островком стабильности в такой ситуации невозможно», — полагает он.
Орешкин отметил, что главная задача сейчас — сохранить как можно больше компаний и рабочих коллективов. «Чтобы на фазе восстановления они могли довольно быстро вернуться к более-менее нормальному образу жизни, нормальной работе», — сказал помощник президента.
Он выразил мнение, что пандемия коронавируса очень серьезно замедлит глобализацию.
«Страны будут в первую очередь смотреть на то, что происходит внутри них, и только затем говорить о развитии глобальных каких-то историй», — сказал Орешкин.
По его словам, после пандемии предстоит переосмыслить международные институты. «Нет автоматических мер, которые срабатывают в такие кризисные явления, по линии МВФ проблемы, по линии ВОЗ», — подчеркнул помощник президента.
Он отметил, что вся система международных взаимоотношений будет серьезно пересмотрена под новым углом. «Большое количество таких структурных изменений ждет глобальную экономику в ближайшие годы. И они все зародились за очень короткий период времени», — добавил Орешкин.