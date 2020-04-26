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10:25 (мск), источник: Интерфакс

Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:31 MSK, 26.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 899 830+87 273
Скончалось203 044+5 827
Выздоровело822 676+28 299
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Источник: Reuters

В номинальном выражении среднедушевые доходы населения в I квартале 2020 года составили 31 246 рублей и увеличились на 3,3% по сравнению с I кварталом 2019 года.

Таким образом, эпидемия коронавируса еще не успела значительно сказаться на доходах населения, но их динамика уже ушла в минус — пока еще в несущественный. В последний раз реальные располагаемые доходы снижались ровно год назад — на 1,6% в I квартале 2019 года.

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После этого показатель три квартала подряд демонстрировал рост: во II квартале — на 1% в годовом сравнении, в III квартале — на 2,9%, в IV квартале — на 1,8%.

В целом за прошлый год реальные располагаемые доходы выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014—2017 годах.

Росстат в апреле 2019 года перешел на новую методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения и стал публиковать их раз в квартал, а не ежемесячно.

Реальные и номинальные доходы

Реальные располагаемые доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

Номинальный доход — это совокупность денежных поступлений за определенный период (в виде заработной платы, ренты или прибыли).

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