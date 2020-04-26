Песков отметил, что Россия может жить при очень низких ценах на нефть

«Да, сможет, есть хороший задел прочности — наша так называемая подушка безопасности, поэтому надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Пескова, «именно поэтому нельзя поддаваться
Он также заявил, что команды правительства, президента, его администрации слаженно работают в условиях кризиса, вызванного коронавирусом. Как сказал Песков, «они знают, что делать».
«Вызовы поступают каждый день, каждый час. Нужно их регулировать в ручном режиме, — сказал Песков. — Вряд ли сейчас можно делать
Как сообщалось ранее, в России за минувшие сутки выявлен 6361 случай заболевания коронавирусом. Общее число случаев заболевания COVID-19 по стране достигло 80 949.