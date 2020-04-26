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15:46 (мск), источник: Интерфакс

Песков отметил, что Россия может жить при очень низких ценах на нефть

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — У России есть резервы, чтобы выжить в условиях экстремально низких цен на нефть, но нельзя поддаваться популистским призывам о трате денег, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:31 MSK, 26.04
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Источник: РИА "Новости"

«Да, сможет, есть хороший задел прочности — наша так называемая подушка безопасности, поэтому надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, «именно поэтому нельзя поддаваться каким-то популистским настроениям, типа, давайте все раздадим всем, зальем деньгами экономику и так далее».

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Он также заявил, что команды правительства, президента, его администрации слаженно работают в условиях кризиса, вызванного коронавирусом. Как сказал Песков, «они знают, что делать».

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что кризис, связанный с COVID-19, является беспрецедентным, поэтому сейчас нельзя делать долгосрочные экономические прогнозы.

«Вызовы поступают каждый день, каждый час. Нужно их регулировать в ручном режиме, — сказал Песков. — Вряд ли сейчас можно делать какие-то прогнозы на год или два года вперед. Конечно, очень сложно и требуется ответственность, чтобы принимать решения».

Как сообщалось ранее, в России за минувшие сутки выявлен 6361 случай заболевания коронавирусом. Общее число случаев заболевания COVID-19 по стране достигло 80 949.

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