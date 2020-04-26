Совкомбанк перевел часть сотрудников на работу с проживанием в офисе

Совкомбанк, например, уже перевел около десяти работников на такой режим, рассказал первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский. По его словам, постоянное пребывание сотрудников в офисе необходимо, чтобы обеспечить бесперебойность и надежность операций.
Это касается сердца банка — это казначейские операции, самые критические для бесперебойности, которые не могут быть легко переаллоцированы (перераспределены) в разные места.
«Основная группа самых важных для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живет в банке: полностью изолирована, спит, ест, моется в банке, не общается с родственниками, пока пандемия не закончится. Считаем, что это необходимо», — заявил РБК Хотимский.
Банк «Зенит» подготовил план по переводу отдельных команд на постоянное присутствие в офисе, но пока его не реализовал, сообщил РБК через
Большинство опрошенных банков сообщили РБК, что перевели максимально возможное количество своих сотрудников на удаленную работу. Представители ВТБ, Райффайзенбанка, Росбанка, Промсвязьбанка и Тинькофф банка заявили, что жить в офисах сотрудникам пока не предлагают. Остальные банки из топ-20 на запрос издания не ответили.
В России, по данным на 26 апреля, зафиксированы 80 949 случаев заболевания. За последние сутки прирост числа инфицированных составил 6361 человек. Общее число летальных исходов достигло 747.
Ринат Таиров