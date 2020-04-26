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16:52 (мск), источник: Forbes

Совкомбанк перевел часть сотрудников на работу с проживанием в офисе

10 работников Совкомбанка теперь буквально живут в офисе, чтобы обеспечить бесперебойность работы организации в условиях пандемии. Условия для проживания на работе для части сотрудников создал и банк «Зенит». Банки обещают за это повышенные зарплаты и бонусы.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 918 917+84 783
Скончалось203 622+5 217
Выздоровело828 422+25 717
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Источник: Reuters

Из-за пандемии коронавируса некоторые российские банки готовятся обеспечить постоянное проживание части сотрудников в офисе, пишет РБК.

Совкомбанк, например, уже перевел около десяти работников на такой режим, рассказал первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский. По его словам, постоянное пребывание сотрудников в офисе необходимо, чтобы обеспечить бесперебойность и надежность операций.

Это касается сердца банка — это казначейские операции, самые критические для бесперебойности, которые не могут быть легко переаллоцированы (перераспределены) в разные места.
Сергей Хотимский

«Основная группа самых важных для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живет в банке: полностью изолирована, спит, ест, моется в банке, не общается с родственниками, пока пандемия не закончится. Считаем, что это необходимо», — заявил РБК Хотимский.

Он утверждает, что сотрудники добровольно пошли на переезд в офис за повышенные выплаты.
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Банк «Зенит» подготовил план по переводу отдельных команд на постоянное присутствие в офисе, но пока его не реализовал, сообщил РБК через пресс-службу первый зампред правления Константин Рыбаков. «План предусматривает автономное проживание команд поддержки. Для этого закуплены и распределены продукты питания, а также специальные средства и принадлежности. Разработана мотивационная программа, проведены консультации и инструктаж, обеспечено медицинское сопровождение», — отметил Рыбаков. При каких условиях план начнут реализовывать, Рыбаков не уточнил.

Большинство опрошенных банков сообщили РБК, что перевели максимально возможное количество своих сотрудников на удаленную работу. Представители ВТБ, Райффайзенбанка, Росбанка, Промсвязьбанка и Тинькофф банка заявили, что жить в офисах сотрудникам пока не предлагают. Остальные банки из топ-20 на запрос издания не ответили.

В России, по данным на 26 апреля, зафиксированы 80 949 случаев заболевания. За последние сутки прирост числа инфицированных составил 6361 человек. Общее число летальных исходов достигло 747.

Ринат Таиров

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