Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
В Петербурге задержали певца Максима ЛеонидоваСотрудники правоохранительных органов остановили артиста с супругой напомнили им о правилах самоизоляции
Фоторепортажи
26«Лучше меньше, да лучше»
3135 лет перестройке и гласности
22:01 (мск), источник: РИА Новости

Минфин готов поддерживать россиян в случае продления эпидемии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минфин РФ готов выделить дополнительно столько сколько потребуется средств на поддержку населения и экономики в случае продления ситуации с распространением коронавируса и связанных с этим ограничений, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Коронавирус COVID-19
22:21 (мск)Эксперт: пандемия коронавируса в России может закончиться в середине июня
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 954 106+76 619
Скончалось205 398+3 491
Выздоровело860 875+47 842
Идёт загрузка
Источник: Reuters

«Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать, наших людей», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». «Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать», — подчеркнул он.

Читайте также
Кудрин предложил помочь бедным продуктами

По словам министра финансов, власти готовы к продолжению такой ситуации столько, сколько потребуется, несмотря на то, что это дорого обходится бюджету. «Внутри бюджета мы направим около 2,8% (ВВП — ред) дополнительных ресурсов как в виде прямой бюджетной помощи, так и в виде гарантийной поддержки, о которой мы с вами говорили, на меры, которые позволят минимизировать последствия этой пандемии как для наших граждан, так и для экономики», — сказал он.

Для этого Минфин возьмёт около 2 триллионов рублей из ФНБ, а также привлечёт около 1 триллиона рублей дополнительных заимствований. Сокращать остальные запланированные расходы бюджета при этом не планируется, поскольку Минфин рассматривает бюджет как контрциклический инструмент экономической политики.

«Да, бюджет в этом году у нас будет дефицитный, но ситуация такова, что здесь мы готовы идти на те издержки и дополнительные траты, которые позволят нам принять все необходимые меры, чтобы в меньшей степени наши граждане почувствовали последствия негативных явлений», — заявил Силуанов.

Он отметил, что российская и мировая экономики сейчас столкнулась с новыми непредсказуемыми вызовами и сейчас ищется выход из этой ситуации, а правительства и центральные банки всех стран принимают меры поддержки и стимулирования экономики.

Справка
Безработица и картошка. Как россияне переживали экономические кризисыКакие экономические штормы пережила страна и как эти события изменили нашу жизнь.
Число инфицированных коронавирусом в России превысило 80 тысяч
Во время загрузки произошла ошибка.
16:21 (мск)© Ньюстюб
Рекомендации по безопасной доставке еды на дом
 Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
К побережью США приближается армада. Американцы в панике
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 24 апреля
Голикова заявила об усталости населения от ограничений из-за COVID-19
Трамп для лечения Covid-19 предложил подумать об употреблении чистящих средств внутрь. Врачи в ужасе и просят его не слушать
Роспотребнадзор ожидает пика COVID-19 после майских праздников
Марат Сафин назвал российских теннисных тренеров физруками
Почти 900 российских военных заразились коронавирусом
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Кремль анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса
Нейрохирург Александровской больницы умер в Петербурге
От коронавируса впервые умер епископ РПЦ
Здоровье
«Целебные» травы, которые на самом деле бесполезны Кроме того, они могут навредить.
Hi-Tech
Самый дешевый новый iPhone со смешной батареей: вся правда Мелкий экран, одна камера и смешная батарея.
Авто
Клиенты каршеринга пересели на арендованные машины Компании, сдающие автомобили в аренду, продолжают работать и в тех регионах, которые максимально ограничили работу всего бизнеса, — и даже находят новых клиентов. Но это не значит, что все хорошо
Кино
Сам себе стриптизер: Ченнингу Татуму — 40 Самый сексуальный мужчина в Голливуде отмечает день рождения: любуемся актером в его лучших ролях
Новости партнеров
Миколас Орбакас назвал размер своей пенсии
Свадьба Яны Поплавской с молодым женихом сорвалась в последний момент
Кто и зачем скрывал коронавирус у Бабкиной
Соцработники оставили женщину с подозрением на коронавирус умирать на улице
Популярные темы на «Детях»
игрушки и куклы 260
Хорошие новости. Часть 28 127
Здоровье. 118
Несите ваши денежки... Тема в продолжение наболевшего 95
Леди
Как выглядят квартира и собака 59-летней Елены Малышевой (фото) Рассказываем, как живет автор и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» — Елена Малышева.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь