11:20 (мск), источник: Аргументы и факты
Проклятие чёрного золота. Насколько мы зависели от нефти в разное время
Насколько сильно Россия зависела от нефти при Николае II, Сталине, Хрущёве, Брежневе и Путине?
Маслянистая жидкость, которую мы теперь называем чёрным золотом, считалась таковым далеко не всегда. На рубеже
«Николай II ограничил экспорт сырой нефти в 1896 г. по совету министра финансов Витте и химика Менделеева, — рассказывает старший научный сотрудник Института российской истории РАН Роман Кирсанов. — Поэтому за рубеж поставлялись керосин, технические масла, и поставки эти не играли большой роли.
Государственную роспись доходов и расходов, как тогда назывался бюджет, больше всего пополняли казённые железные дороги и винная монополия.
А за счёт экспортной выручки погашались валютные займы за рубежом. При этом 70% всех доходов Российской империи от заграничной торговли давало сельское хозяйство, в первую очередь продажа пшеницы, сливочного масла и куриных яиц".
«Рост добычи нефти в России перед Первой мировой войной в 3 раза отставал от темпов, которые демонстрировали США. И это понятно: мировая нефтяная промышленность стала бурно развиваться вслед за автомобильной, которую первыми создали именно американцы, — дополняет картину создатель сайта “Нескучная экономика” кандидат экономических наук Михаил Соловьёв. — Затем этот разрыв увеличили война и революция. Дореволюционного уровня советская нефтяная отрасль смогла достичь только к началу 30-х гг. Но и тогда разница в объёмах добычи нефти между США и СССР была десятикратной» (см. инфографику).
Индустриализация, за считаные годы изменившая облик Советского Союза, была проведена с опорой на доходы, которые, как и при царях, давал хлеб.
Однако удар, нанесённый по сельскому хозяйству, оказался такой силы, что в 1932—1933 гг. разразился голод, унёсший миллионы жизней.
«Добыча советской нефти вслед за развитием промышленности выросла в 30-е гг. в 2,5 раза. Затем во время войны, когда немцы захватили Северный Кавказ, было закрыто много скважин в Грозном и Баку, — продолжает Соловьёв. — Но после победы нефтяное производство было быстро восстановлено. Активизировались разведка и разработка месторождений в Татарстане, Башкирии, Куйбышевской и Саратовской областях. К середине 1950-х гг. главными районами нефтедобычи стали Урал и Поволжье».
Тем не менее роль нефти в государственных финансах мало изменилась со времён первых пятилеток. И не потому, что её добывалось недостаточно много для поставок в другие страны. В 50-х гг. производство нефти в СССР утроилось. Однако слабыми были внешнеторговые связи.
«В конце правления Сталина мы торговали только с 45 странами. Экономика страны была самодостаточной, не возникало острой потребности в иностранных товарах, — описывает тот период Кирсанов. — Но при Хрущёве этот баланс разрушили хозяйственные эксперименты. В начале 60-х гг. страна, которая раньше кормила Европу хлебом, сама начала платить золотом за зерно, купленное в США. Нужно было также покупать за рубежом новые технологии. Встал вопрос: как обеспечить гарантированный приток твёрдой валюты?
Товаров, которые можно было бы продавать самим, было немного: некоторые виды оборудования, руда, лес, та же нефть. Экспорт энергосырья к тому же тормозил слишком высокий курс доллара, который в 50-е гг. стоил 4 руб. Себестоимость нефти равнялась 9−10 руб. за тонну, а экспортная выручка составляла по тем ценам только 12 руб. Поэтому проведённая в 1961 г. деноминация на самом деле была завуалированной девальвацией, которая решила эту проблему. После того как все цены в стране были уменьшены в 10 раз, доллар подешевел не до 40 коп., а только до 90. И фактически выручка от экспорта удвоилась".
А затем был открыт Самотлор — и к этому моменту в мире уже всё было готово к встрече советской нефти. Эпоха угля закончилась, стремительно росло потребление бензина, авиатоплива, нефтехимического сырья. У государства оказался в руках ресурс, позволивший на время не думать о противоречиях, уже начинавших тормозить экономику.
Неслучайно сразу после того, как появились лёгкие нефтяные деньги, были свёрнуты хозяйственные реформы, начатые Косыгиным. Это привело к огромным проблемам уже в 80-х гг.
Но 50 лет назад всё складывалось более чем удачно. Потеплели отношения с Западной Европой — главным покупателем советских энергоресурсов. В 1973 г. Запад поддержал Израиль в войне с Египтом и Сирией. В ответ нефтедобывающие арабские страны наказали союзников израильтян эмбарго на поставку углеводородов, и это вызвало мировой энергетический кризис, во время которого нефть подорожала в 4 раза. Советский Союз использовал этот момент для увеличения продажи топливного сырья по неплохим для покупателей ценам. Но и после этого оно не перевешивало в его экспорте все остальные товары, как нынче. За рубеж, прежде всего в соцстраны, поставлялось множество других товаров — от картона и удобрений до станков и автомобилей.
«К началу 80-х доходы от экспорта нефти и газа в бюджете СССР не превышали 10%, — говорит Кирсанов. — Зависимость от нефтедолларов была ниже, чем нынче. Однако этого оказалось достаточно, чтобы после резкого падения цен на углеводороды, которое началось в 1986 г., вся конструкция экономики зашаталась. Среди ошибок Горбачёва, сделанных в условиях сокращения притока валюты, было снижение импорта продовольствия. Это стало одной из причин разрастания товарного дефицита и недовольства жизнью в стране».
«К концу брежневской эпохи СССР стал лидером по добыче нефти в мире, опередив США, — подытоживает Соловьёв. — Пик был достигнут в 1988 г., когда из недр было извлечено 624 тыс. тонн. А затем в России началось многолетнее падение нефтяного производства.
Кризис закончился только в 1999 г., когда началось десятилетие непрерывного роста нефтяных цен, увеличившихся с 10 до 140 долл. за баррель.
В прошлом году РФ вплотную приблизилась к историческому максимуму РСФСР — 564 млн тонн, произведённых в 1983 г. Но в мире по добыче снова первенствуют США, которые благодаря разработке сланцевой нефти зафиксировали свой национальный рекорд".
Сегодня в условиях пандемии коронавируса цены снова упали. Чтобы не допустить коллапса, всем странам придётся сокращать добычу. Но последствия везде окажутся разными. Доля нефти в экономике США всего 0,2%, у России — в районе 6%, у арабских стран — в среднем 16% (см. инфографику). Что это значит?
«Необходимость развивать другие отрасли, чтобы слезть с “нефтяной иглы”, очевидна всем. Но принципиально мало что меняется, — оценивает ситуацию Буклемишев. — И проблема не в том, что доля нефтегазового сектора в экспорте слишком велика, а в том, что нет и не было перетока денег, заработанных в нефтянке, в более перспективные секторы экономики. Государство в России пытается решить эту задачу, концентрируя нефтегазовые доходы в бюджете и вручную их перераспределяя. Но этот подход, как мы видим, работает плохо, а развитию финансовых рынков, позволяющих перераспределять капиталы естественным образом, в последние годы внимания не уделялось совсем».