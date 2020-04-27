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09:53 (мск), источник: РИА Новости

Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Цены на нефть падают на опасениях переполнения мировых нефтехранилищ, WTI дешевеет более чем на 11%, свидетельствуют данные торгов.

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 8:46 мск стоимость июньских фьючерсов на WTI уменьшалась на 11,28%, до 15,04 доллара, Brent — на 1,96%, до 21,02 доллара. При этом несколькими часами ранее цена Brent с поставкой в июле поднималась выше 25 долларов, однако позже опустилась на 3,79% — до 23,87 доллара.

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Цены на нефть резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге нефтяные котировки упали более чем в два раза.

В этих условиях страны ОПЕК+ заключили новое соглашение, по которому добыча нефти в мае и июне должна уменьшиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона.

Однако мировые нефтехранилища быстро заполняются, инвесторы опасаются, что сокращение добычи на этом фоне может оказаться недостаточным. На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о росте запасов до 518,6 миллиона баррелей. Как пишет агентство Рейтер, это близко к историческому рекорду в 535 миллионов баррелей, установленному в 2017 году.

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