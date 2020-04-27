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12:33 (мск), источник: РИА Новости

Отели Турции откажутся от «шведского стола»

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой рассказал, что к концу мая начнут открываться отели, которые получат «сертификаты здоровья», «шведского стола» в них не будет, сообщает АТОР.

Источник: РИА Новости

Министр уточнил, что гостиницам придется работать только на половину от имеющегося номерного фонда.

«Шведского стола» или любого другого «открытого буфета» не будет: вместо этого постояльцам предложат комплексное меню и сервис «а ля карт».

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В ресторанах отелей уменьшат количество столиков, чтобы обеспечить социальную дистанцию. В перспективе подобные протоколы гигиенической безопасности будут распространены на все рестораны, кафе и развлекательные заведения.

Социальное дистанцирование будет обязательным и на пляже: шезлонгов станет меньше. Если позволяет территория, отели могут организовать для семейных туристов отдых по принципу зонирования, закрепив за конкретной семьей определенный участок с «лежаками» на пляже или у бассейна.

Сотрудников отелей ждет ежедневный медосмотр, работа в маске и перчатках, а также в специальной защитной одежде.

В обязательном порядке отели с «сертификатами здоровья» должны будут обеспечить круглосуточную работу квалифицированного медицинского персонала.
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«Протоколы здоровья» затронут и авиаперелеты. По словам министра, на борту самолета будет специальная рассадка. Среднее сидение в ряду из трех кресел оставят пустым. Также будет лимитировано количество пассажиров, которые могут находиться на яхте или другом транспорте во время морских прогулок.

Как заявил турецкий министр, если ситуация с коронавирусом в Турции и в мире будет улучшаться, то сначала в конце мая откроются отели с «сертификами здоровья» и запустится внутреннее транспортное сообщение, включая авиарейсы.

На втором этапе Турция разрешит авиасообщение с теми странами, где пандемия пойдет на спад и не будет фиксироваться новых случаев COVID-19. По прогнозам Эрсоя, начала иностранного туризма можно ожидать к концу августа.

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