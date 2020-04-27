16:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Цена нефти WTI упала на 25%
Цена июньского фьючерса нефти марки WTI упала на 25% на лондонской бирже ICE (данные на 15:00 мск). Стоимость барреля составляет $13,55. Цена Brent снижается на 6,2% — до $20,19.
Вместе с тем курс доллара и евро незначительно снижаются к рублю в ходе торгов на Мосбирже на 15:00. Доллар стоит 74,2 руб., евро — 80,6 руб. Индекс Мосбиржи растет на 0,56%, а РТС — на 1,21%.
20 апреля майские фьючерсы нефти марки WTI упали до отрицательных значений. В ходе торгов ее стоимость достигала минус $40,32 за баррель — абсолютного исторического минимума. 21 апреля котировки вернулись к положительным значениям.
На минувшей неделе международные инвесторы вывели максимальный за пять лет объем средств ($7,3 млрд) с рынков развивающихся стран. Возобновился отток средств и из российских фондов, составив за неделю $40 млн.